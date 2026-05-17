MasterChef México 24/7 gala 17 de mayo 2026

Después de casi 11 años de haber llegado a México, MasterChef se reinventa con un formato 24/7 donde podrás seguir a los cocineros todo el día, ver sus avances y retos. Este 17 de mayo, dio inicio esta nueva aventura, así se vivió la primera gala.

Hace una semana se dio a conocer que este nuevo formato incluye el vivir dentro de una casa donde contarán con clases de chefs expertos. Sin embargo, todavía no conocemos a todos los participantes.

El único confirmado hasta el momento, es Julio Vázquez, creador de contenido que entró en la Experiencia TikTok el pasado 14 y 15 de mayo. Junto con otros 12 “influencers”, vivió la experiencia de MasterChef 24/7 y, después de demostrar su habilidad en la cocina, ganó el primer lugar oficial.

Descubre quienes acompañarán a Julio en esta edición de MasterChef México, los retos que enfrentarán y otros detalles. Aquí te contamos cada detalle de la primera gala.