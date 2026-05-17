Brad Pitt se ganó el odio de George Clooney por quedarse un personaje; esto pasó

Brad Pitt provocó durante años la molestia de George Clooney por haber conseguido el papel de Thelma & Louise que terminó cambiando su carrera en Hollywood. Aunque actualmente ambos actores mantienen una gran amistad y trabajaron juntos en películas como Ocean’s Eleven, Clooney confesó que durante mucho tiempo no pudo evitar sentirse frustrado porque ese personaje terminó convirtiendo a Pitt en una estrella del cine.

La historia volvió a llamar la atención después de que Geena Davis recordara cómo fue el proceso de casting de la película dirigida por Ridley Scott. La actriz reveló que Clooney estuvo entre los finalistas para interpretar a JD, el personaje que finalmente quedó en manos de Brad Pitt.

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George Clooney confesó que “odiaba” a Brad Pitt

Durante una aparición en el programa Watch What Happens Live, Geena Davis compartió una anécdota relacionada con George Clooney y Brad Pitt que sorprendió a muchos seguidores de Hollywood.

La actriz recordó que coincidió con Clooney en un vuelo y que la tripulación estaba emocionada porque ambos viajarían juntos. Según contó, el actor fue muy amable y conversador durante el trayecto, hasta que en medio de la charla salió el nombre de Brad Pitt.

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“Sabes, odio a Brad Pitt”, le dijo Clooney a Davis.

La actriz respondió sorprendida y le preguntó si realmente hablaba en serio, ya que actualmente ambos son amigos cercanos. Sin embargo, Clooney aclaró que su molestia tenía una razón muy específica.

“No, lo odio porque consiguió el papel en Thelma & Louise”, confesó.

Davis recordó que entonces le preguntó si realmente quería ese personaje y él respondió: “¿No te diste cuenta cuando leímos juntos?”.

El personaje que cambió la carrera de Brad Pitt

En 1991, Thelma & Louise se convirtió en una de las películas más importantes de la década. La historia protagonizada por Geena Davis y Susan Sarandon siguió a dos mujeres que emprenden una huida después de un crimen, pero uno de los personajes que más llamó la atención fue JD, interpretado por Brad Pitt.

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Aunque su participación fue breve, su actuación ayudó a que Hollywood comenzara a fijarse en él. El actor todavía aparecía en pequeñas participaciones televisivas antes de obtener esa oportunidad.

Andy Cohen recordó durante el programa que mucha gente considera ese personaje como el papel que lanzó oficialmente la carrera de Brad Pitt. Además, mencionó que Geena Davis apoyó mucho su elección durante las audiciones.

Cuando el conductor le preguntó cómo describiría besar a Brad Pitt en una sola palabra, la actriz reaccionó entre risas.

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“¿Ah, con una palabra? ¿De verdad? No sé si quiero responder a esta pregunta”, comentó.

Nathan Fillion, quien también estaba como invitado, intervino diciendo “memorable” y “sublime”, palabras con las que Davis terminó estando de acuerdo.

Geena Davis explicó por qué eligió a Brad Pitt

La actriz dejó claro que Brad Pitt obtuvo el personaje gracias a su talento y no solamente por recomendación. Según explicó, ella leyó escenas junto a los cuatro finalistas y consideró que Pitt tuvo la mejor audición.

“Mira, consiguió el papel por mérito propio”, aseguró Davis.

También comentó que desde aquel momento notó algo especial en él y entendió que tenía potencial para convertirse en una gran estrella.

George Clooney admitió que le afectó perder el papel

La frustración de George Clooney por no haber sido elegido para Thelma & Louise continuó incluso varios años después del estreno de la película.

En una entrevista con The Sunday Times publicada en 2025, el actor reconoció que evitó ver la película durante mucho tiempo porque le molestaba recordar que Brad Pitt había conseguido el personaje.

“Llegué a la prueba final para un papel en Thelma & Louise y Brad lo consiguió”, declaró.

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También confesó que veía esa oportunidad como el posible inicio de su carrera en el cine.

“No vi Thelma & Louise durante años porque me molestaba. Ese papel impulsó su carrera cinematográfica. Antes hacía comedias y basura, así que ¿cuándo era lo que podría haberme lanzado a mí?”.

Con el paso del tiempo, tanto Brad Pitt como George Clooney terminaron convirtiéndose en dos de las figuras más reconocidas de Hollywood, aunque el inicio de sus carreras estuvo marcado por aquella competencia que todavía sigue dando de qué hablar.

PJG