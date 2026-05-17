'Ni pises México': ¿Por qué critican a Arcángel?; esto dijo sobre la conquista de América

Arcángel se encuentra en medio de una fuerte controversia luego de las declaraciones que realizó sobre la conquista de América durante un concierto en Madrid, España. El cantante de reguetón y trap latino provocó una ola de críticas en redes sociales después de asegurar que España no tiene que pedir disculpas por la colonización y afirmar que gracias a ese proceso América recibió educación, idioma y religión.

Las palabras del intérprete rápidamente se viralizaron en plataformas como TikTok, X e Instagram, donde miles de usuarios reaccionaron molestos por la manera en la que habló sobre la historia de América Latina.

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¿Por qué están criticando a Arcángel?

La polémica comenzó durante una presentación de su gira “La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario” en el Movistar Arena de Madrid. Frente a sus seguidores, Arcángel habló sobre las personas que consideran que España debería ofrecer disculpas a los pueblos originarios por lo ocurrido hace más de 500 años.

“Los cabr… que se pasan diciendo por ahí que España le debe una disculpa a América… ¿Y esa estupidez? ¿En qué mundo tú vives? Yo estoy orgulloso de España. España no tiene que pedirle disculpas a nadie”.

La declaración generó molestia principalmente porque usuarios consideraron que minimizó los hechos históricos relacionados con la conquista y colonización de América. Además, el artista continuó defendiendo su postura con comentarios que desataron todavía más críticas.

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“Nosotros éramos indios, llegó esta gente y nos pusieron a hablar y nos pusieron a creer y nos pusieron a valer. Los que dicen que España le debe una disculpa a América, ¿en qué mundo viven?”

Otro de los momentos que más reacciones causó fue cuando el reguetonero habló sobre el oro que España obtuvo durante la colonización y defendió las construcciones realizadas en América.

“Ah, que se robaron el oro... ¿y las calles, y las escuelas, y las iglesias que construyeron para que tú fueras educado hoy en día? No hay que pedir disculpas a nadie”.

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Tras viralizarse el video, usuarios comenzaron a compartir mensajes en contra del cantante. Algunos incluso aseguraron que dejarían de escuchar su música o cancelarían su asistencia a futuros conciertos.

Entre los comentarios más compartidos en redes sociales aparecieron mensajes como:

“¿Cómo lo bloqueo de YouTube?”

“Directo a Spotify a quitarlo de todas mis listas”

“La importancia de estudiar historia. Viva México”

“Yo creía que era inteligente”

La molestia creció especialmente entre usuarios mexicanos, quienes recordaron que Arcángel tiene una presentación programada en México durante agosto. Algunos comentarios incluso pidieron que no visite el país.

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“Te recordamos que tienes un concierto acá en agosto, ni pises México”.

Hasta el momento, el cantante no ha publicado ningún mensaje para aclarar o responder a las críticas que siguen acumulándose en sus redes sociales.

Rauw Alejandro también reaccionó a la polémica

El debate creció todavía más luego de que el cantante Rauw Alejandro compartiera un mensaje relacionado con la discusión. Aunque no mencionó directamente a Arcángel en un principio, muchos usuarios interpretaron sus palabras como una respuesta a la polémica.

Rauw Alejandro señaló que la identidad cultural de América Latina sí es resultado de un proceso histórico importante, pero recordó que también existió violencia y sufrimiento.

“Pudo haberse construido sin sangre, sin esclavitud y sin borrar identidades”.

Las palabras del intérprete dividieron opiniones. Algunos usuarios respaldaron su postura por recordar el impacto que tuvo la colonización en los pueblos indígenas, mientras otros señalaron que los procesos históricos de aquella época fueron violentos en distintas partes del mundo.

México y la petición de disculpas a España

La discusión también revivió un tema político e histórico que ha sido debatido en México durante los últimos años. En 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al rey Felipe VI de España y al Papa Francisco que ofrecieran disculpas a los pueblos originarios por los abusos cometidos durante la conquista.

En aquel momento, el gobierno español rechazó la petición y aseguró que esos hechos históricos no podían analizarse bajo criterios actuales.

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La presidenta Claudia Sheinbaum también ha respaldado públicamente la idea de reconocer los agravios cometidos contra las comunidades indígenas, argumentando que pedir perdón no representa una humillación, sino una forma de reconocer la historia.

Sin embargo, en marzo de este año el rey Felipe VI de España admitió que existió “mucho abuso” en la Conquista de América. También comentó que algunos hechos ocurridos en ese momento no hacen que los españoles se sientan orgullosos, pero debía tomarse el contexto en cómo ocurrió la colonización.

PJG