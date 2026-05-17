Hijo menor de Britney Spears reaparece y sorprende en evento de Dior; así luce

Jayden James Federline, hijo de Britney Spears, volvió a colocarse bajo los reflectores tras asistir a un importante evento de moda en Los Ángeles. El joven de 19 años apareció en el desfile Crucero 2027 de Dior, una aparición que sorprendió debido a que llevaba varios años completamente alejado de la vida pública y de las alfombras rojas.

Durante mucho tiempo, tanto Jayden como su hermano Sean Preston optaron por mantenerse lejos de la exposición mediática que rodea a su madre. Sin embargo, esta reciente aparición marca una nueva etapa para el menor de los hijos de Britney Spears, quien actualmente vive nuevamente en California y estaría enfocado en proyectos relacionados con la música.

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Jayden James Federline reaparece en una alfombra roja

El regreso público de Jayden ocurrió el 13 de mayo durante el desfile de la colección Crucero 2027 de Dior, realizado en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA). El joven llegó al evento con una actitud tranquila y segura, posando frente a las cámaras sin mostrar incomodidad pese a la atención de los fotógrafos.

Para la ocasión eligió un atuendo relajado y moderno compuesto por jeans holgados desgastados, camiseta blanca, camisa de cuadros y una chaqueta bomber verde.

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La reaparición del hijo menor de Britney Spears ocurre además en un momento en el que la cantante vuelve a estar en medio de la polémica. En días recientes surgieron versiones sobre un supuesto comportamiento “caótico” de la artista durante una cena en Los Ángeles, situación que su equipo negó por completo.

El hijo de Britney Spears busca abrirse camino en la música

Tras vivir en Hawái junto a su padre Kevin Federline, su hermano Sean Preston y su madrastra Victoria Prince, Jayden regresó a Los Ángeles con el objetivo de enfocarse en sus metas personales y profesionales. Según reveló Kevin Federline en sus memorias You Thought You Knew, el joven tiene interés en desarrollar una carrera musical.

“Jayden ya ha vuelto a Los Ángeles para perseguir sus sueños musicales”, escribió Kevin en el libro publicado en 2025.

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Además, describió a su hijo como alguien lleno de creatividad y con una gran facilidad para conectar con el sonido y la música desde pequeño.

“De niño, rugía como un dinosaurio o imitaba efectos de sonido con una precisión asombrosa, y ahora ese carisma alimenta su pasión por la música”, explicó.

Aunque Jayden ha permanecido alejado de entrevistas y apariciones públicas, en 2022 habló con el Daily Mail sobre la relación con su madre y la decisión de no asistir a la boda de Britney Spears con Sam Asghari.

“No era un buen momento para ir. No estoy diciendo que no me alegre por ella. Me alegro mucho por ellos, pero ella no invitó a toda la familia, y si solo fuéramos a ir Preston y yo, no veo cómo esa situación habría acabado bien”.

PJG