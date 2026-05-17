¡Sacó los prohibidos! Bono de U2 es captado bailando salsa en CDMX

Bono de U2 volvió a convertirse en tendencia durante su reciente visita a la Ciudad de México, aunque esta vez no fue por un concierto o una grabación musical, sino por aparecer bailando salsa en un centro nocturno de la colonia Roma. El cantante irlandés fue captado mientras disfrutaba de la música y convivía con los asistentes, quienes no tardaron en compartir videos del momento en redes sociales.

La presencia de la agrupación en la capital mexicana ha causado gran expectativa entre sus seguidores desde hace varios días. Bono, junto con The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., llegó a la CDMX para trabajar en la filmación de “Street of Dreams”, canción que formará parte del próximo material discográfico de U2. Las grabaciones se han realizado en distintos puntos emblemáticos del Centro Histórico.

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Bono sorprende al bailar salsa en la CDMX

Los videos del vocalista de U2 bailando salsa comenzaron a circular rápidamente en plataformas digitales y provocaron cientos de reacciones entre fanáticos y usuarios. En las imágenes se observa al cantante siguiendo el ritmo de la música mientras varias personas lo rodean y celebran el momento con aplausos.

La escena llamó la atención debido a que pocas veces se ve al cantante en este tipo de ambientes durante sus viajes internacionales.

Captura de pantalla

En una grabación difundida por asistentes al lugar, también se escucha a una persona gritar: “¡Vamos Bono!”, mientras el artista continúa bailando en medio de la pista. La espontaneidad del momento hizo que el video rápidamente se volviera viral.

Según los primeros reportes, Bono acudió al Club San Luis, ubicado en la colonia Roma, después de participar en varias grabaciones realizadas junto a la banda en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

U2 realiza grabaciones en el Centro Histórico

Desde hace unos días, la banda irlandesa ha estado trabajando en diferentes locaciones de la capital para filmar el videoclip de “Street of Dreams”. Entre los lugares elegidos destacan la Plaza de Santo Domingo y algunas calles cercanas al corazón del Centro Histórico.

La banda U2 realizó una grabación del videoclip ‘Street of Dreams’ en el Centro Histórico de la CDMX. Especial

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando Bono y los integrantes de U2 aparecieron recorriendo la zona a bordo de un autobús con la leyenda “La calle de los sueños”. El vehículo avanzó por la calle 5 de Mayo mientras decenas de personas observaban la producción.

Las grabaciones no estuvieron libres de complicaciones. Las lluvias y tormentas eléctricas registradas durante esos días provocaron problemas con parte del equipo técnico utilizado para el videoclip, incluido el generador de energía.

A pesar del mal clima, la banda continuó con las filmaciones en otros puntos de la Ciudad de México. Uno de ellos fue el tradicional Salón Los Ángeles, donde cientos de seguidores esperaron durante horas con la esperanza de ver de cerca a los músicos o conseguir una fotografía.

La banda U2 realizó una grabación del videoclip ‘Street of Dreams’ en el Centro Histórico de la CDMX. Karina Tejada

Otro episodio que también generó comentarios en redes sociales fue el apoyo que una familia brindó a la agrupación mientras se registraba la fuerte lluvia en el Centro Histórico.

Debido al mal tiempo, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. ingresaron a una vivienda cercana a la Plaza de Santo Domingo para resguardarse mientras continuaban las grabaciones del videoclip.

En videos compartidos en internet se puede observar a los integrantes de U2 entrando al inmueble mientras la familia se encontraba cenando. Antes de continuar con las grabaciones, los músicos agradecieron el gesto diciendo: “Hola, muchas gracias”.

Captura de pantalla

Posteriormente, los integrantes de la banda salieron al balcón del inmueble para continuar con algunas tomas relacionadas con el video musical de “Street of Dreams”.

PJG