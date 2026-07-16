Marvel revela las aterradoras imágenes de su nuevo Universo Midnight

Marvel Cómics dio un fuerte golpe sobre la mesa y presentó las primeras imágenes oficiales de su nueva línea editorial denominada Universo Midnight. La compañía estadounidense busca revitalizar sus ventas de manera agresiva tras el cierre definitivo de la era Ultimate. Los directivos apostaron por una temática oscura y terrorífica para reinterpretar a los héroes clásicos.

Esta agresiva iniciativa llegará a los estantes de las librerías en Estados Unidos a partir del próximo mes de agosto. La editorial otorgó libertad creativa absoluta a sus escritores y dibujantes para reinventar la mitología de sus personajes más icónicos. Los artistas diseñaron historias plagadas de horrores antiguos, mutaciones grotescas y mucha sangre.

Reed Richards deformado en el Universo Midnight. Foto: Marvel Cómics

El proyecto nace como una respuesta directa para competir contra el universo Absolute de la rival DC Cómics. Los creativos estructuraron una narrativa interconectada que promete enganchar tanto a los nuevos lectores como a los fanáticos veteranos. La Casa de las Ideas eliminó cualquier tipo de censura para mostrar las facetas más perturbadoras de sus franquicias estelares.

El sangriento enfrentamiento de Midnight X-Men

El arquitecto principal de este oscuro reinicio es el aclamado escritor Jonathan Hickman, mente maestra detrás de éxitos como Ultimate Spider-Man y D.I.O.S.E.S. El guionista asumió el liderazgo del título Midnight X-Men junto al talentoso ilustrador Matteo Della Fonte. Ambos creadores prometen entregar un relato brutal y lleno de tensión constante.

La premisa principal de este cómic explora una violenta y frágil coexistencia entre los mutantes y hordas de vampiros sedientos. El conflicto territorial desata batallas campales en escenarios lúgubres que pondrán a prueba la supervivencia de la Patrulla X. Las páginas mostrarán el lado más despiadado de los héroes mientras intentan evitar su extinción inminente.

Storm será la líder de los vampiros mutantes. Foto: Marvel Cómics

La combinación de elementos vampíricos y genes mutantes cuenta con antecedentes históricos dentro de las bóvedas de la compañía. Los lectores más experimentados recuerdan el mítico cruce con el mismísimo Drácula durante la década de los ochenta. Asimismo, el recordado evento Curse of the Mutants funcionó como la primera gran exploración a fondo de esta sangrienta dinámica.

Terrores desatados para Spider-Man y Los Cuatro Fantásticos

El arácnido favorito de Nueva York también sufrirá una macabra transformación en las páginas de Midnight Spider-Man. El equipo conformado por el escritor Phillip Kennedy Johnson y el artista ScieTronc tomaron las riendas de esta sombría colección. La historia reescribe la clásica filosofía del personaje bajo una óptica completamente retorcida y trágica.

Peter Parker descubrirá por las malas que un gran poder conlleva una carga monstruosa e incontrolable. Las ilustraciones preliminares muestran al héroe lidiando con mutaciones espeluznantes que alteran por completo su anatomía original. Los creadores desarrollaron secuencias perturbadoras que alejarán al trepamuros de su habitual tono amistoso y colorido.

Spider-Man en el Universo Midnight lucha contra su cuerpo. Foto: Marvel Cómics

Finalmente, la primera ola de lanzamientos cierra con el debut de Midnight Fantastic Four, a cargo de Benjamin Percy y Kev Walker. La trama arranca cuando la curiosidad científica de Reed Richards desata terrores ancestrales sobre la faz de la Tierra. Este accidente catastrófico condenará al mundo entero a una era de oscuridad y desesperanza.

La exposición a estas fuerzas arcanas transforma al líder científico y a sus tres acompañantes en criaturas extrañas y horripilantes. Los autores diseñaron aspectos corporales grotescos para los exploradores espaciales, borrando cualquier rastro de la tradicional familia de superhéroes. Este título explorará los límites del horror cósmico dentro del nuevo canon de la exitosa editorial.