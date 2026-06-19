Marvel revela Spider-Man Midnight: El nuevo cómic de terror sobre Peter Parker

Marvel Comics sacudió la industria del entretenimiento a nivel mundial al revelar oficialmente la impactante portada y la trama de Spider-Man Midnight #1. El esperado ejemplar llegará a las tiendas especializadas el próximo 7 de octubre para transformar al héroe arácnido en una criatura de auténtica pesadilla.

La nueva publicación formará parte del recién inaugurado Universo Midnight, una ambiciosa línea alternativa de la editorial. Este proyecto literario reinterpretará a los personajes más populares del ecosistema gráfico desde una óptica sombría, madura y enfocada directamente en el género de terror absoluto.

El universo de Marvel Midnight explorará historias oscuras. Foto: Marvel Cómics

El argumento central modificará de manera radical el origen clásico de Peter Parker que la audiencia conoció por décadas. La sinopsis oficial detalló que la corporación científica Oscorp capturará al joven fotógrafo durante sus experimentos secretos para alcanzar la anhelada vida eterna.

La peligrosa investigación fracasará rotundamente y alterará el código genético del protagonista hasta transformarlo en un horrendo híbrido de humano y araña. Lejos de mostrar al héroe ágil y carismático de siempre, la historia presentará a una criatura grotesca ligada al horror biológico.

Los problemas aumentarán cuando los científicos de la multinacional utilicen los secretos de esta mutación arácnida para fabricar más monstruos humanos. Ante el inminente peligro, el atormentado Peter Parker aceptará su espantosa nueva forma física para combatir el poder de Oscorp.

Inspiración en Cronenberg y el terror japonés

El equipo creativo de esta historieta buscará horrorizar a los coleccionistas de la franquicia con referencias explícitas de la cultura pop. El reconocido guionista Phillip Kennedy Johnson liderará el proyecto bajo influencias directas del cine perturbador y el noveno arte asiático.

Spider-Man continúa con el universo Midnight de Marvel. Foto: Marvel Cómics

Los autores tomarán como base estética los perturbadores diseños mecánicos del artista suizo H.R. Giger, creador del famoso Xenomorfo. Asimismo, sumarán la narrativa visual de las películas de David Cronenberg y el estilo grotesco del mangaka de horror japonés Junji Ito.

La violenta combinación unirá los conceptos de la mutación orgánica de cintas clásicas como La Mosca con el terror psicológico contemporáneo. Esta propuesta experimental garantizará una experiencia impactante, totalmente alejada de los estándares habituales que maneja la famosa Casa de las Ideas.

La expansión del Universo Midnight

Los altos mandos de la compañía aclararon que este lanzamiento no representará un experimento aislado en el mercado de consumo gráfico. La saga del trepador de muros conformará el tercer bloque de una franquicia masiva coordinada por las mentes más brillantes de la empresa.

La oleada de terror arrancará previamente en los estantes comerciales con la llegada de las series Midnight X-Men y Midnight Fantastic Four. El editor jefe de la firma neoyorquina, C.B. Cebulski, brindó total libertad creativa a los escritores para distorsionar a los héroes.

Storm en Marvel Midnight. Foto: Marvel Cómics

Los analistas comerciales califican esta estrategia como una de las apuestas de mercadotecnia editorial más arriesgadas e interesantes del año. Los fanáticos del personaje expresaron gran expectación en redes sociales luego de visualizar el aspecto deforme del arácnido.

Los coleccionistas mexicanos marcaron sus calendarios para adquirir esta oscura pieza literaria que promete redefinir el miedo en la industria de los superhéroes. El destino de Nueva York cambiará radicalmente bajo el manto de la deformidad y la supervivencia urbana extrema.