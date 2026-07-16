Luis Curiel busca contextos y relevanvcia en sus personajes

A sus 36 años, Luis Curiel tiene ya una larga trayectoria en la actuación. Su primer encuentro con el arte lo tuvo a los seis años en el teatro, donde se enamoró del oficio.

Pero algo que ha aprendido el mexicano es que detrás de cada personaje hay una historia de vida que le da forma en la trama donde aparece, de la misma manera que ocurre con todas las personas. Eso es justo lo que exploró en Pelao, el chico al que da vida en la quinta temporada de Rosario Tijeras.

Cuando me llega la invitación y empiezo a leer los guiones, el planteamiento de Pelao era otro. Justo lo que se proponía era un personaje que de pronto rayaba en el exceso de ingenuidad y que podría caer en lo patético, por lo que para mí era muy importante encontrar dónde estaban sus valores. A través de desarrollar su biografía, de dónde viene, cuál es su contexto y cuáles son sus heridas de infancia —como el abandono por parte de sus padres—, llegué con una propuesta para el equipo de dirección.

"Cambiamos la línea argumental del personaje antes de grabar la primera escena, porque yo creo en los personajes complejos. Creo que a veces nosotros somos una construcción de nosotros mismos que nos ayuda a enfrentar el mundo y a sobrevivir, ya sea que nuestra construcción sea la del machista, el rudo, el intelectual o el sonso.

“Somos mucho más de lo que mostramos al mundo, y hemos hecho esas construcciones porque aprendimos que es la mejor manera de convivir”, dijo Luis en entrevista con Excélsior.

Curiel es de esos actores de tablas. Si bien su amor por la actuación nació en el teatro, se reafirmó cuando estudió en la Escuela de Actuación de Sergio Jiménez, donde no sólo aprendió las técnicas, sino que también recibió las bases de lo que significa ser un buen actor.

“Yo soy del estilo de actores que prefiero que no me reconozcan a mí porque están involucrados con el personaje. Sabes que en la calle les cuesta trabajo decir: ‘Ah, claro, tú eres el que hizo esto, tú eres el que hizo el otro personaje, o tú eres el que hizo tal historia’, porque eso quiere decir que estoy logrando mi objetivo. A mí me interesa más que vean al personaje y se involucren con su historia a que me vean a mí, Luis Curiel, repetirme una y otra vez en diferentes contextos.

No me interesa repetirme. Creo que lo más bonito de esta profesión, el regalo más grande, es poder ser muchas versiones de mí; las que creo que puedo alcanzar y las que considero inalcanzables o inimaginables. O sea, poderte transformar y ver todas las posibilidades que ofrece mi cuerpo, mi rostro y mi interpretación. Entonces, si lo sienten cercano, se genera empatía, y si lo ven real, para mí es un buen indicador”, agregó.

Tras el estreno de la quinta temporada de Rosario Tijeras, la cual se filmó en 2025, Luis está listo para involucrarse en dos nuevos proyectos audiovisuales que ya se encuentran en desarrollo.

El actor tiene 677 mil seguidores en Instagram.