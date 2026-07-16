Intocable recibe estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

La banda mexicana Intocable recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un reconocimiento a más de tres décadas de trayectoria y a su influencia dentro de la música regional mexicana.

La ceremonia se realizó este jueves en Los Ángeles, donde la agrupación fue acompañada por el compositor mexicano Edgar Barrera y el ejecutivo musical Nir Seroussi, presidente de Interscope Capitol Miami. La estrella de Intocable es la número 2 mil 852 en el famoso paseo.

Durante su discurso, Seroussi recordó que, cuando la banda comenzó, su propuesta no encajaba del todo con las reglas tradicionales de la música mexicana. Sin embargo, esa diferencia terminó por convertirse en una de sus mayores fortalezas.

“Hace 35 años una banda como Intocable se suponía que no debía existir, iba contra las reglas, pero aparentemente nadie les avisó”, expresó.

Intocable, una banda que cambió el sonido del regional mexicano

Intocable fue fundada a principios de los años noventa en Zapata, Texas, por Ricky Muñoz y René Martínez. Desde sus primeros años, la agrupación construyó un estilo propio al combinar sonidos del norteño con baladas de letras contemporáneas.

Intocable recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood AFP

Esa mezcla permitió que sus canciones llegaran a públicos distintos y que la banda se colocara como una de las más importantes del género. Entre sus temas más conocidos están ¿Y todo para qué?, Aire, Te amo (Para siempre) y Eres mi droga.

Seroussi destacó que Intocable ayudó a ampliar los límites de la música mexicana y abrió camino para que el género alcanzara una presencia global.

“Ricky tomó el acordeón y lo hizo sonar como el futuro. Le mostraron al mundo lo que la música mexicana podía ser”, señaló.

Edgar Barrera reconoce el legado de Intocable

El compositor Edgar Barrera, quien mantiene una relación cercana con la banda, también participó en la ceremonia. En su intervención, describió a Intocable como una de las agrupaciones más grandes de la música mexicana y subrayó su importancia para quienes crecieron en la frontera.

Intocable recibió una estrella en el Paseo de la Fama AFP

“Los que crecimos en la frontera sabemos que ahí es donde se mezcla todo: el norteño con el pop, el inglés con el español. Es una identidad única, y esa mezcla empezó con Intocable”, dijo.

Barrera, considerado una de las figuras más premiadas en la historia de los Latin Grammy, resaltó que el sonido de la banda refleja una identidad fronteriza que marcó a varias generaciones.

Ricky Muñoz agradece a los fans de Intocable

Durante la ceremonia, Ricky Muñoz fue el único integrante de Intocable que tomó el micrófono. El vocalista y acordeonista agradeció a Dios, a su familia, a sus compañeros, a los seguidores, a los compositores y a todas las personas que han formado parte de la historia de la agrupación.

A lo largo de su carrera, Intocable ha vendido más de 55 millones de discos y ha colocado 21 canciones en el primer lugar de las listas de música regional mexicana.

Con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, la banda suma un nuevo reconocimiento a una trayectoria marcada por la innovación, la constancia y una forma de entender la música mexicana desde la frontera.

bgpa