Todo lo que debes saber de 'Daughter from Hell', el nuevo disco de Gracie Abrams

Gracie Abrams no eligió un título discreto para su tercer álbum. Daughter from Hell —“Hija del infierno”, en español— podría parecer el inicio de una etapa rebelde y oscura; sin embargo, detrás del nombre hay una historia mucho más íntima: una disculpa, una carta de agradecimiento y una mirada adulta a la adolescente que alguna vez complicó la vida de su madre.

Después de convertir The Secret of Us en el álbum que impulsó definitivamente su carrera, la cantante estadounidense regresa con un proyecto que promete conservar la sensibilidad de sus primeras canciones, pero con una producción más amplia, arreglos orquestales y una voz mucho más segura.

¿Cuándo se estrena Daughter from Hell?

El nuevo disco de Gracie Abrams se estrenará el viernes 17 de julio de 2026 a través de Interscope Records. La edición estándar incluye 16 canciones y estará disponible en plataformas digitales, además de diferentes presentaciones físicas en CD, casete y vinilo.

Se trata del tercer álbum de estudio de Abrams, después de Good Riddance, publicado en 2023, y The Secret of Us, de 2024. Este último marcó un cambio importante en su carrera al combinar su estilo confesional con canciones más inmediatas y pensadas para escenarios cada vez más grandes.

¿Qué significa el título Daughter from Hell?

Aunque su nombre suena provocador, el álbum no pretende presentar a Gracie Abrams como una villana. La canción que le da título al disco nació como una reflexión sobre su relación con su madre, la productora Katie McGrath, y sobre el comportamiento que tuvo durante su adolescencia.

Gracie Abrams Especial

Abrams ha contado que durante aquellos años acostumbraba escaparse, mentir y discutir constantemente con sus padres. Con el paso del tiempo comprendió algunas de las preocupaciones de su madre y sintió la necesidad de agradecerle y pedirle perdón. Actualmente ambas mantienen una relación muy cercana y suelen hablar varias veces al día.

La cantante describió la canción Daughter from Hell como una especie de carta de amor y agradecimiento. También reconoció que escribirla junto con Aaron Dessner fue uno de los momentos más emocionales de las sesiones, pues terminó llorando mientras intentaba expresar sentimientos que nunca había comunicado directamente.

¿De qué trata el nuevo disco de Gracie Abrams?

Daughter from Hell funciona como un retrato de la persona que Abrams fue y de la mujer en la que se está convirtiendo. El disco habla del paso a la adultez, la culpa, los conflictos familiares, las relaciones sentimentales y la extraña sensación de alcanzar el éxito sin sentirse necesariamente satisfecha.

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También aborda el desgaste emocional provocado por la fama. En Look at My Life, por ejemplo, Abrams observa su propia vida desde afuera y se pregunta por qué obtener aquello que deseaba no resolvió sus inseguridades. Hit the Wall, el primer sencillo, se concentra en los ciclos de agotamiento, los patrones de autodestrucción y la imposibilidad de convertirse en un problema que alguien más pueda solucionar.

Las imágenes de cuchillos, fantasmas, accidentes y heridas aparecen repetidamente a lo largo del álbum, pero funcionan principalmente como metáforas del dolor emocional. Frente al folk-pop delicado de sus trabajos anteriores, esta producción incorpora guitarras más intensas, baterías, sintetizadores y momentos orquestales.

Aaron Dessner vuelve a trabajar con Gracie Abrams

La principal figura detrás de la producción es nuevamente Aaron Dessner, integrante de The National y colaborador habitual de Taylor Swift. Abrams y Dessner comenzaron a trabajar juntos hace aproximadamente seis años y han desarrollado buena parte de la identidad musical de la cantante.

Las sesiones comenzaron en Long Pond Studio, en Nueva York, donde también se crearon sus discos anteriores. Abrams ha definido este nuevo material como el que mejor representa su personalidad y como “la suma de todas sus partes”: canciones introspectivas y cercanas, pero con una producción más profunda y capaz de llenar los grandes recintos en los que ahora se presenta.

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El proyecto también cuenta con participaciones y aportaciones de Dan Nigro, productor relacionado con Olivia Rodrigo; Justin Vernon, líder de Bon Iver; Marcus Mumford y la cantante y compositora Audrey Hobert. Además, el actor Paul Mescal aparece entre los compositores de “Imaginary Friend”.

Lista de canciones de Daughter from Hell

La edición estándar del álbum incluye los siguientes temas:

“Hit the Wall” “Death Wish” “The Knife” “Daughter from Hell” “Look at My Life” “Good Reason” “Men Like You” “Sober” “Broke My Heart” “Mews” “Minibar” “Imaginary Friend” “Afflictions” “Humming” “What If It’s Right?” “Cold Goodbyes”

¿Qué canciones se estrenaron antes del álbum?

El primer adelanto fue Hit the Wall, lanzado el 14 de mayo. La canción llegó acompañada de un video dirigido por Renell Medrano, en el que Abrams atraviesa diferentes puertas y escenarios surrealistas, desde una habitación de hospital hasta un pasillo inspirado en el cine de terror.

El segundo sencillo fue Look at My Life, publicado el 25 de junio. Mientras Hit the Wall presenta el desgaste y los patrones de crisis, esta canción habla sobre las contradicciones de la fama y el desconcierto de comprobar que cumplir un sueño no elimina automáticamente el miedo, la ansiedad ni las dudas personales.