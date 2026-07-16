Perfil de Lenny Kravitz se viste de luto: comparte desgarrador mensaje tras lamentable muerte

El perfil de Lenny Kravitz se vistió de luto, con fotografías en blanco y negro, además de un desgarrador mensaje.

Lenny Kravitz es considerado una de las figuras más influyentes del rock desde finales de los años 80; tiene una consolidada carrera y millones de seguidores, por lo que cada que publica algo en sus redes suele ser comentado y compartido.

La fama de Kravitz no se debe solamente a su música, considerando que toca él mismo la mayoría de los instrumentos en sus discos, sino que ha destacado también en la carrera de la actuación. Uno de sus papeles más conocidos fue el de Cinna en las películas de The Hunger Games y The Hunger Games: Catching Fire. También participó en películas como Precious y The Butler.

En redes sociales, Lenny Kravitz ha construido una imagen muy alineada con su estilo de vida. En lugar de centrarse únicamente en promocionar su música, suele compartir contenido relacionado con su bienestar, su proceso creativo y algunos momentos de su vida cotidiana.

En Instagram, donde acumula millones de seguidores, publica con frecuencia videos de sus entrenamientos, así como fragmentos de conciertos y también de moda, en donde muestra sus atuendos que suelen llamar la atención.

Lenny Kravitz de luto

Lenny Kravitz. Especial

Esta vez, el cantante hizo una publicación que conmovió a sus seguidores en Instagram, con dos fotografías en blanco y negro, así como un desgarrador mensaje.

El cantante dedicó unos minutos de su tiempo para reaccionar, vía Instagram, al deceso del actor Hal Williams, quien perdió la vida a los 91 años de edad.

El deceso del actor, famoso por interpretar al oficial “Smitty” Smith en la exitosa serie de televisión de los años 70 “Sanford and Son”, fue anunciado este jueves 16 de julio de 2026 por su representante, Zna Portlock Houston.

De acuerdo con el comunicado, Hal Williams falleció en su casa ubicada en Rancho Mirage, California, tras experimentar algunos problemas de salud.

Houston agregó que el actor se había sentido cansado después de regresar de Ohio, donde participó en una reunión para celebrar “Sanford and Son” junto a su antiguo compañero de reparto Howard Platt, quien interpretó al oficial “Hoppy” Hopkins en la serie.

El desgarrador mensaje de Kravitz en Instagram

Las palabras que escribió Kravitz para despedirse de Hal Williams conmovieron a sus seguidores. Y es que el cantante confesó que lo consideraba como un padre.

Descansa con todo tu poder en el cielo. No solo fuiste un actor legendario, sino también un alma hermosa y amorosa que me brindó el cariño de un padre”, se lee al inicio del mensaje.

Kravitz recordó que el primer encuentro que tuvo con Williams fue en una obra de teatro llamada Bakers Dream, en la que precisamente interpretaba a su padre, y desde entonces, dijo, ‘nos convertimos en familia’.

Con el paso del tiempo nos hicimos muy cercanos. Te convertiste en un hermano para mi madre y cumpliste ese papel al involucrarte de verdad en mi vida. Muchas veces pasabas por mí a la escuela y después hacía mi tarea en tu departamento. Siempre me trataste como a un igual y compartiste conmigo tus conocimientos y tu sabiduría”, agregó.

El cantante dijo que se sentía bendecido por haberse reencontrado en los últimos años con él y que pudieran haber compartido tiempo juntos.

Te voy a extrañar muchísimo. Dale un beso a mi mamá de mi parte”, escribió Kravitz al final de su mensaje.

¿Quién fue Hal Williams?

Hal Williams fue un actor estadounidense con una trayectoria de más de cinco décadas en el cine y la televisión. Nació el 14 de diciembre de 1938 en Columbus, Ohio, y antes de dedicarse por completo a la actuación sirvió en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. A partir de la década de 1970 comenzó a consolidar su carrera en Hollywood gracias a su participación en populares series de televisión, donde destacó por su versatilidad y carisma.

Alcanzó gran reconocimiento por interpretar al oficial Smith en la comedia Sanford and Son y posteriormente a Lester Jenkins en la exitosa serie 227, papeles que lo convirtieron en un rostro familiar para millones de espectadores. A lo largo de su carrera también apareció en producciones como The Waltons, Good Times, The Jeffersons, Roots: The Next Generations, Punky Brewster, Moesha, Parks and Recreation y diversas películas, construyendo una sólida reputación como actor de reparto.

Además de su legado artístico, Hal Williams fue recordado por colegas y amigos como una persona amable, generosa y cercana, cualidades que trascendieron la pantalla.

Gira Lenny Kravitz Live 2026

Lenny Kravitz. Especial

Actualmente, el cantante está en su gira Lenny Kravitz Live 2026, la cual marca el regreso del icónico músico estadounidense a los escenarios con una extensa serie de conciertos por Norteamérica y Europa.

El tour comenzó con presentaciones en Estados Unidos y posteriormente se trasladó al continente europeo, donde incluye fechas en Italia, Croacia, Austria, España, Francia, Alemania, Luxemburgo, Polonia, Finlandia, Suecia, Reino Unido y otros países.

El espectáculo está centrado en su más reciente etapa musical, impulsada por el álbum Blue Electric Light, aunque el repertorio también reúne los grandes éxitos que han definido su carrera.

A sus 62 años, Lenny Kravitz continúa ofreciendo conciertos de larga duración, en los que alterna la guitarra, la voz y una constante interacción con el público.