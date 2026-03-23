¡'Wonder Man' rompe la regla en Marvel! Tendrá segunda temporada en Disney+

A poco más de dos meses de su estreno, la serie Wonder Man fue renovada para una segunda temporada en Disney+, marcando un caso poco frecuente dentro de las producciones televisivas del Universo Cinematográfico de Marvel. La primera entrega, compuesta por ocho episodios, debutó el 27 de enero de 2026.

La confirmación también incluye el regreso de sus protagonistas principales, Yahya Abdul-Mateen II y Ben Kingsley, quienes interpretan a Simon Williams y Trevor Slattery, respectivamente.

Un elenco que se mantiene para la nueva etapa

Además de los protagonistas, la serie conservará a buena parte del elenco que participó en su primera temporada. Entre ellos destacan X Mayo, Demetrius Grosse, Zlatko Burić, Arian Moayed y Olivia Thirlby.

La continuidad del reparto forma parte del mismo equipo creativo que dio origen al proyecto. La serie fue creada por Destin Daniel Cretton y Andrew Guest. Para la nueva temporada:

Andrew Guest regresará como showrunner y productor ejecutivo

regresará como y productor ejecutivo Destin Daniel Cretton continuará como director y productor ejecutivo

La historia detrás de ‘Wonder Man’

La trama de la serie gira en torno a Simon Williams, un actor que intenta abrirse paso en Hollywood. Su camino se cruza con Trevor Slattery, un intérprete con una carrera en declive, lo que desencadena una dinámica entre dos figuras en momentos distintos de su trayectoria.

De acuerdo con la sinopsis oficial, ambos personajes buscan formar parte de una nueva producción de superhéroes dirigida por el cineasta ficticio Von Kovak. La narrativa se enfoca en el proceso detrás de cámaras de la industria del entretenimiento, mientras los protagonistas intentan conseguir papeles que podrían redefinir sus carreras.

Recepción y desempeño de la primera temporada

La primera temporada de la serie registró una calificación del 91% en Rotten Tomatoes, lo que la colocó entre las producciones mejor evaluadas de Marvel en televisión.

En una reseña publicada por Variety, la crítica Alison Herman destacó la interpretación de los protagonistas al señalar que sus personajes se presentan como figuras con motivaciones personales, alejadas de los conflictos tradicionales del género de superhéroes.

Un caso poco común en el universo de Marvel en streaming

La renovación de ‘Wonder Man’ contrasta con la estrategia que Marvel ha seguido en otras producciones para televisión. En su mayoría, los títulos del estudio han sido concebidos como miniseries o proyectos de una sola entrega.

Entre los casos más representativos se encuentran:

WandaVision

Hawkeye

The Falcon and the Winter Soldier

Moon Knight

Una de las pocas excepciones ha sido Loki, protagonizada por Tom Hiddleston, que alcanzó dos temporadas.

En paralelo, la plataforma mantiene en desarrollo el proyecto Vision Quest, derivado de WandaVision, mientras que el relanzamiento de Daredevil: Born Again estrenó su segunda temporada el 24 de marzo de 2025.

Lo que se sabe de la nueva temporada

Hasta el momento, no se han revelado detalles específicos sobre la fecha de estreno de la segunda temporada ni sobre su trama. La producción se mantiene bajo el mismo equipo creativo, lo que sugiere continuidad en el enfoque narrativo y en el desarrollo de los personajes.

La confirmación de nuevos episodios se produce tras el desempeño crítico de la primera entrega y en un contexto donde Marvel ha optado por proyectos televisivos más acotados.