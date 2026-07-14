'Los Descendientes: Un malvado País de las Maravillas’: ¿cuándo se estrena la película de Disney?

¡Prepara la magia, las canciones y los dilemas existenciales de los hijos de los villanos y héroes! Te contamos cuándo y dónde ver Los Descendientes: Un malvado País de las Maravillas, la nueva película original de Disney.

Se trata de la quinta entrega de una de las franquicias más lucrativas y queridas de la última década. Esta nueva aventura promete expandir los límites del universo fantástico que conocimos originalmente en Auradon, llevándonos esta vez a los rincones más profundos y caóticos del País de las Maravillas.

La producción no solo retoma los cabos sueltos que dejaron a la audiencia con dudas, sino que introduce una baraja completamente nueva de personajes inspirados en mitos animados clásicos y adiciones contemporáneas que prometen refrescar la narrativa musical.

Si eres de los que ya se saben de memoria las coreografías de Red y Chloe, o si simplemente buscas el plan perfecto para una tarde de maratón cinematográfico en familia, has llegado al lugar indicado.

Los Descendientes: Un malvado País de las Maravillas Disney+

¿Cuándo se estrena Los Descendientes: Un malvado País de las Maravillas?

Los Descendientes: Un malvado País de las Maravillas se estrenará en Disney Channel el próximo 16 de julio de 2026.

Esta modalidad busca emular los grandes hitos de la cadena que marcaron a generaciones anteriores, permitiendo que las redes sociales se llenen de reacciones en vivo mientras los espectadores descubren las primeras canciones de la película de manera simultánea.

Sin embargo, si prefieres esperar al estreno en streaming, podrás ver Los Descendientes: Un malvado País de las Maravillas en Disney+ a partir del 17 de julio de 2026.

Este lanzamiento global asegura que la banda sonora y los videoclips de la cinta comiencen a poblar las listas de reproducción digitales de inmediato, marcando el ritmo de las vacaciones de verano de millones de jóvenes en todo el mundo.

Los Descendientes: Un malvado País de las Maravillas Disney+

¿De qué trata Los Descendientes: Un malvado País de las Maravillas?

En la película anterior, Red y Chloe Charming lograron completar una misión que parecía imposible: viajar al pasado a través del tiempo para intervenir en los eventos escolares que moldearon la personalidad de la Reina de Corazones.

Al evitar el fatídico incidente que la transformaría en una monarca despiadada y tiránica, las jóvenes lograron salvar la vida de la Cenicienta y garantizar, aparentemente, una era de paz y felicidad absoluta para todos los reinos.

Sin embargo, al alterar el pasado para corregir un mal, las protagonistas abrieron una brecha temporal que ha traído consecuencias imprevistas y peligrosas. La paz aparente se desmorona por completo cuando Maddox Hatter, el extravagante y astuto hijo del Sombrerero Loco que inicialmente fungía como el tutor y aliado de Red, revela una faceta oculta.

Aprovechando las distorsiones del tiempo, Maddox emerge como una amenaza sin precedentes y ejecuta un plan maestro en el que logra capturar y mantener como rehén a la Reina de Corazones. Con el País de las Maravillas sumido en el colapso total, el peligro se extiende hacia todas las dimensiones conectadas.

La captura de la reina no es solo un golpe de estado en Wonderland, sino el primer paso de un plan mucho más oscuro que amenaza con consumir la magia pura de Auradon.

Entre los nuevos miembros del equipo para proteger la magia destaca Pink, la hermana menor de Red, quien posee un conocimiento profundo de los pasadizos secretos de su reino. Así como Luis Madrigal, el hijo de Luisa Madrigal (en un cruce con el universo de la película de Disney Encanto), aportando una fuerza física descomunal y el toque de realismo mágico latinoamericano a la franquicia.

Los Descendientes: Un malvado País de las Maravillas Disney+

¿Quién es quién en Los Descendientes: Un malvado País de las Maravillas?

Kylie Cantrall personifica a Red, la rebelde hija de la Reina de Corazones, con su cabello encendido y una evolución de personaje que la llevará a cuestionar sus propios orígenes; mientras que Malia Baker es Chloe Charming, la idealista hija de Cenicienta y el Príncipe Encantador que aporta el balance de justicia, orden y destreza física con la espada.

En los personajes adultos, regresa Brandy Norwood como Cenicienta, Paolo Montalbán como el Rey Encantador y Rita Ora como la Reina de Corazones.

La expansión del universo nos presenta a Liamani Segura en el papel de Pink, Alexandro Byrd como Luis Madrigal, Brendon Tremblay como Max Hatter, Kiara Romero como Hazel Hook (la hija del Capitán Garfio) y Joel Oulette como Robbie Hood.

También se confirmó que la actriz y comediante Awkwafina prestaría su voz para dar vida a Chessy, inspirado en las travesuras y acertijos del clásico Gato de Cheshire (en la versión en inglés).

La dirección de Los Descendientes: Un malvado País de las Maravillas quedó a cargo de Kimmy Gatewood. Mientras que los guiones fueron producto de Tamara Chestna, Dan Frey y Ru Sommer.