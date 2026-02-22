Marty Supreme pierde 11 nominaciones en BAFTA

Lo que prometía ser la consagración definitiva de la comedia dramática deportiva de Josh Safdie en la temporada de premios, terminó convirtiéndose en una estadística histórica que ningún cineasta desea en su currículum. Marty Supreme, la cinta de A24, abandonó la ceremonia de los BAFTA de este año con una distinción no deseada: igualó el récord de mayor número de derrotas en una sola noche.

La producción llegó a la gala con una fuerza formidable de 11 nominaciones, posicionándose como una de las grandes favoritas; sin embargo, el resultado fue un contundente 0 de 11, un escenario de pesadilla para la campaña promocional del filme en la recta final hacia los premios de la Academia estadounidense.

Un récord compartido de decepciones

Con este resultado, Marty Supreme ingresó a los libros de historia de los BAFTA, uniéndose a un club exclusivo pero poco envidiable. La cinta ahora comparte el récord de "mayor cantidad de nominaciones sin ninguna victoria" con dos clásicos del cine:

'Mujeres enamoradas' (Women in Love) de 1969

de 1969 'Descubriendo Nunca Jamás' (Finding Neverland) de 2004

Ambas películas predecesoras, que también llegaron con 11 candidaturas y se fueron en blanco, lograron redimirse mínimamente en los Óscar con una estatuilla cada una (Mejor Actriz para Glenda Jackson y Mejor Banda Sonora para Jan A.P. Kaczmarek, respectivamente).

El desaire es particularmente sorprendente dado el dominio técnico y creativo de Safdie en la votación. El director era la persona más nominada del año a título individual, compitiendo en cuatro categorías distintas: dirección, coproducción, coguion y coedición.

El momento más tenso en el set de Marty Supreme A24

La sorpresa de la noche: Chalamet cae ante Aramayo

Uno de los golpes más duros para la producción fue la derrota de su protagonista. Timothée Chalamet llegaba a Londres con el impulso de haber tenido participaciones destacadas en los Critics Choice Awards y los Globos de Oro en enero.

Sin embargo, en lo que se considera la mayor sorpresa de la velada, el premio a Mejor Actor Principal fue otorgado a Robert Aramayo por su interpretación en el drama sobre el síndrome de Tourette de Kirk Jones, titulado 'I Swear'. Esta derrota desarticula la narrativa de "favorito indiscutible" que rodeaba a Chalamet.

Timothée Chalamet en Marty Supremo Diamond Films

La lista de categorías perdidas por 'Marty Supreme' abarca todo el espectro de la producción: Mejor Película, Dirección, Actor Principal, Actriz de Reparto (Odessa A'zion), Reparto, Guion Original, Diseño de Producción, Fotografía, Vestuario, Montaje, y Maquillaje y Peluquería.

¿Un presagio fatal para los Óscar?

A pesar del revés en territorio británico, los analistas de la industria recuerdan que una mala noche en los BAFTA no siempre es una sentencia de muerte para las aspiraciones en Hollywood.

La historia reciente ofrece ejemplos de resiliencia:

'Everything Everywhere All at Once' (2022): Solo logró un premio BAFTA (Montaje) antes de arrasar con siete premios Óscar, incluyendo Mejor Película y Dirección

Actualmente, 'Marty Supreme' cuenta con nueve nominaciones a los Óscar (quedando fuera en Actriz de Reparto y Maquillaje en comparación con los BAFTA).

bgpa