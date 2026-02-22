Kate Middleton en los BAFTA 2026: el vestido que confirmó su 'efecto princesa'

Kate Middleton se ha convertido en una figura central dentro de los premios BAFTA, no solo por su papel institucional, sino por el impacto que genera cada vez que pisa la alfombra roja.

La ceremonia de los BAFTA, que reúne a lo más relevante de la industria cinematográfica, encuentra en la princesa de Gales un elemento que trasciende la moda. Su asistencia no solo atrae miradas del público y la prensa internacional, también refuerza el peso cultural del evento fuera del Reino Unido.

Kate Middleton Grosby Group

Kate Middleton impacta en la alfombra roja de los BAFTA 2026

La alfombra roja de los BAFTA tiene características propias, y mucho de ello está relacionado con la figura de Kate Middleton. A diferencia de otras premiaciones donde se permiten apuestas más arriesgadas, aquí predomina una elegancia contenida y sofisticada.

Kate Middleton Grosby Group

A lo largo de los años, Kate ha recurrido con frecuencia a diseños de Sarah Burton para Alexander McQueen, consolidando una imagen coherente en este tipo de eventos. Esa constancia ha creado un efecto que muchos describen como un “halo” sobre la alfombra roja, donde las celebridades prefieren piezas sobrias y elegantes, adecuadas para compartir espacio —o al menos acercarse— a la realeza.

El look de Kate Middleton en los Bafta 2026

Durante los BAFTA 2026, volvió a notarse lo que muchos ya consideran el “efecto Kate”. Con la seguridad y profesionalismo que la caracterizan, apareció con un vestido de gasa en tonos lila que cumplía con el factor de la realeza sin eclipsar a los actores nominados.

Grosby Group

El peso de Kate Middleton en los BAFTA no se limita a la moda. Su asistencia tiene un efecto directo en la proyección internacional del evento. Aunque algunas figuras de Hollywood suelen omitir esta parada dentro de la extensa temporada de premios, la presencia de la princesa ayuda a consolidar la ceremonia como un momento cultural de alcance global.

Cabe recordar que su última aparición en los BAFTA antes de 2026 fue en 2023. Posteriormente, se retiró temporalmente de la vida pública mientras se sometía a un tratamiento contra el cáncer. Su regreso a la ceremonia, después de tres años marcados por situaciones complejas, añadió una carga simbólica a su presencia.

Kate Middleton Grosby Group

PJG