Gloria Trevi aparece en el concierto de Peso Pluma y hasta se puso a bailar con él

La cantante Gloria Trevi sorprendió la noche del 8 de mayo al aparecer como invitada durante el segundo concierto de Peso Pluma en el United Center, donde ambos artistas desataron la euforia del público con una inesperada presentación en vivo de “Dr. Psiquiatra”.

La aparición de la intérprete regiomontana tomó por sorpresa a los asistentes, quienes reaccionaron con gritos y aplausos desde el momento en que fue presentada en el escenario. El tema, originalmente lanzado por Trevi en 1989, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche y rápidamente comenzó a circular en redes sociales a través de videos compartidos por los fans.

Foto: Captura de video

Antes de que Gloria Trevi apareciera en escena, Peso Pluma se dirigió al público para presentarla con respeto y emoción, asegurando que para él era un verdadero ícono de la música mexicana y una artista a la que admiraba mucho. Sus palabras provocaron una fuerte ovación entre los asistentes, quienes celebraron el encuentro entre ambos artistas.

Horas después del concierto, Gloria Trevi agradeció la invitación mediante sus redes sociales y destacó la energía que vivieron durante el espectáculo en Chicago. “Gracias por la invitación. Qué energía tan fregona vivimos en Chicago. México presente siempre. ¡Una noche increíble!”, escribió la cantante.

Durante la presentación, el cantante de "Ella baila sola", acompañó a la cantante sobre el escenario mientras animaba al público y celebraba la interpretación del tema, bailaron juntos y Peso saltaba emocionado. Aunque no participó vocalmente en la canción, permaneció junto a Trevi durante parte del número musical y la recibió con un abrazo.

Foto: Captura de video

En distintas plataformas digitales, usuarios destacaron la energía de la cantante y el carácter inesperado del encuentro musical, que reunió a dos generaciones y estilos distintos de la música mexicana. Hasta el momento, ninguno de los artistas ha revelado si existe la posibilidad de realizar una colaboración oficial en el futuro.

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