Hija de Martin Short, coprotagonista de Selena Gomez, se quita la vida a los 42 años

Katherine, hija del actor Martin Short, falleció a los 42 años, de acuerdo con información difundida por TMZ. El medio estadounidense, citando fuentes policiales, reportó que se trató de un suicidio.

Martin Short es reconocido internacionalmente por su trayectoria en comedia y televisión, y actualmente es coprotagonista de Selena Gomez en la serie Only Murders in the Building. A lo largo de su carrera también ha trabajado junto a Catherine O’Hara, con quien compartió una histórica colaboración desde la etapa de SCTV, uno de los programas de comedia más influyentes en Canadá.

Hasta el momento, la familia no ha emitido un comunicado público adicional.

Perfil discreto, vocación social

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y el cuerpo de bomberos acudieron la noche del lunes a la residencia de Katherine en Hollywood Hills, poco después de las 6:40 p.m. (hora del Pacífico), donde fue encontrada sin vida.

Katherine era hija de Martin Short y de Nancy Dolman, esposa del actor durante 30 años, quien falleció en 2010 a causa de cáncer de ovario. Tras completar su licenciatura en la Universidad de Nueva York (NYU), obtuvo una maestría en Trabajo Social en la Universidad del Sur de California (USC) y desarrolló su carrera profesional como trabajadora social en Los Ángeles.

Además, colaboró con la organización sin fines de lucro Bring Change To Mind, dedicada a combatir el estigma en torno a la salud mental.

Aunque su padre es una figura ampliamente conocida en la industria del entretenimiento, Katherine mantuvo un perfil discreto y rara vez apareció en eventos públicos, acompañándolo solo en contadas ocasiones. Era la mayor de los tres hijos del actor.

Otra pérdida reciente golpea al actor

Esta es la segunda tragedia personal que Martin Short enfrenta en las últimas semanas, luego de haber rendido homenaje recientemente a su amiga de muchos años, Catherine O’Hara, tras su fallecimiento el mes pasado.

El actor tiene programado un espectáculo con entradas agotadas junto a Steve Martin este sábado en Minneapolis. Sin embargo, un portavoz del teatro señaló que aún no está claro si la función se llevará a cabo.