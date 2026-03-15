Billy Crystal homenajea a Rob Reiner y a su esposa en los premios Oscar 2026 

Billy Crystal pronunció un mensaje sobre el director Rob Reiner y su esposa Michele en los Premios Oscar. La intervención formó parte de la ceremonia de la Academia celebrada en Hollywood. Crystal protagonizó la película Cuando Harry conoció a Sally, dirigida por Reiner.

Los cuerpos del matrimonio Reiner fueron localizados el pasado 14 de diciembre. Los reportes policiales indican que Crystal fue una de las primeras personas en llegar al lugar de los hechos. Nick Reiner, hijo de la pareja, enfrenta actualmente dos cargos de asesinato en primer grado.

Conan O'Brien, presentador de la actual edición de los Oscar, organizó un evento la noche anterior al crimen. Los registros señalan que Rob, Michele y Nick Reiner asistieron a dicha reunión. El proceso judicial en contra del hijo del director se mantiene en curso en los tribunales.

Crystal compartió una declaración redactada en conjunto con Larry David, Martin Short y Albert Brooks. El texto describe la metodología de trabajo de Reiner en los sets de filmación. El documento señala que el director escuchaba las ideas e involucraba al equipo en las decisiones de producción.

Rob Reiner fue homenajeado en los premios Oscar AFP

La actriz Meg Ryan también publicó un texto en su cuenta de Instagram sobre el caso. Ryan trabajó bajo la dirección de Reiner en la película "Sleepless in Seattle" en 1993. La publicación en la red social incluyó una fotografía de ambos junto a un mensaje dirigido a la pareja.

La película Cuando Harry conoció a Sally se estrenó en 1989 y recaudó más de 93 millones de dólares. El guion, escrito por Nora Ephron, obtuvo una nominación al premio de la Academia. El final de la cinta fue modificado por Reiner tras conocer a Michele Singer durante el rodaje.

Rob y Michele Reiner estuvieron casados durante 36 años. El matrimonio tuvo tres hijos en común: Jake, Nick y Romy. Tracy, la hija mayor de Rob, y su madre Estelle, tuvieron participaciones habladas en la producción cinematográfica de 1989.

bgpa