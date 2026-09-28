Maroon 5 en Estadio Harp Helú: setlist, cómo llegar y lo que debes saber de su concierto

Maroon 5, el grupo liderado por Adam Levine, hace unas semanas anunció su regreso a México con dos conciertos y no hay plazo que no se cumpla, dentro de unos días la agrupación llegará a tierras aztecas para reunirse con sus fans.

Si irás al concierto que dará Maroon 5 en la Ciudad de México, aquí te contamos los detalles de próximo show que marca el regreso de la agrupación a nuestro país.

¿Cuándo estará Maroon 5 en el Estadio Harp Helú?

En su regreso a la Ciudad de México, Adam Levine y compañía se presentarán por primera vez en el Estadio Harp Helú, recinto que es la casa del equipo de béisbol Diablos rojos del México, sin embargo, en ocasiones también lo acondicionan para conciertos.

Maroon 5 dará su concierto el próximo 30 de septiembre y se espera que el show dé inicio a las 9:00 PM.

¿Cómo llegar al Estadio Harp Helú?

El Estadio Alfredo Harp Helú se encuentra dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixihuca. Si vas en transporte público, puedes tomar la Línea 9 del Metro y bajar en la estación Puebla. Desde ahí, camina hacia la puerta 8, que es el acceso principal al estadio.

Si prefieres ir en coche, puedes llegar por Viaducto Río de la Piedad o por avenida Río Churubusco y dirigirte a la puerta 8. El estadio tiene estacionamiento subterráneo, aunque el cupo es limitado, por lo que conviene llegar con tiempo. Abre dos horas antes de cada evento.

Maroon 5 Cuartoscuro

Probable setlist de Maroon 5 en CDMX

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Maroon 5 interprete en su concierto de CDMX.

Harder to Breathe

Lucky Strike

This Love

Stereo Hearts

Animals

One More Night

Misery

Sunday Morning

Heavy

Won't Go Home Without You

Memories

She Will Be Loved

Maps

Love Somebody

Don't Wanna Know

What Lovers Do

Makes Me Wonder

Girls Like You

Moves Like Jagger

Payphone

Sugar