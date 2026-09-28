Niall Horan regresa a México: estas son las fechas y cuándo comprar boletos

Niall Horan, exintegrante de One Direction y quien desde hace varios años tiene una sólida carrera como solista, estará de regreso en nuestro país con su más reciente gira “Dinner Party”, con la cual se reencontrará con todos sus fans mexicanos.

Si no te quieres perder la oportunidad de ver al cantante irlandés, a continuación, te contamos las fechas en las que se realizarán sus conciertos, dónde y cuándo podrás adquirir tus boletos. Toma nota.

Niall Horan

¿Cuándo se presentará Niall Horan en México?

Como te contábamos, Niall Horan regresa a México y dará dos conciertos, uno en Guadalajara y otro en la CDMX.

El concierto de la CDMX está programado para el próximo 7 de mayo del 2027 en el Palacio de los Deportes, mientras que el show que dará en Guadalajara será el 11 de mayo en la Arena VFG.

IG: Niallhoran

¿Cuándo comprar boletos para ver a Niall Horan en México?

Si eres fan de Niall Horan y no te quieres perder los conciertos que dará en México con la gira que lo traerá de regreso a nuestro país, aquí te contamos los detalles.

Habrá varios días en los que podrás conseguir tus boletos para ver a Niall Horan en alguno de los conciertos que darán en México. La primera fecha será en la venta para fans que se realizará este 29 de septiembre a las 9:00 AM en Ticketmaster.

IG:Niallhoran

Para poder tener acceso a esta venta tendrás que registrarte en la página https://niallhoran.com/pages/tour.

Por otra parte, la preventa Banamex a la que podrás tener acceso si cuentas con alguna tarjeta de crédito o débito de dicho banco será el 2 de octubre a las 11:00 AM en Ticketmaster.

Finalmente, Finalmente, el 3 de octubre a las 11:00 AM en Ticketmaster podrás adquirir tus boletos en la venta general, en la cual podrás comprar tus entradas con cualquier tarjeta.

Hasta el momento Ticketmaster no ha compartido cuáles serán los precios de los boletos para los conciertos de Niall Horan en México, pero se espera que esta información se revele un día antes de que se lleve a cabo la primera preventa.