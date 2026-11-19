Marlon Jackson, integrante de los Jackson 5 y hermano del fallecido Michael Jackson, reveló que padece cáncer de próstata en etapa 4, una enfermedad con la que ha vivido durante los últimos cuatro años. El cantante estadounidense, de 69 años, habló por primera vez públicamente sobre su diagnóstico y los tratamientos médicos a los que se ha sometido.

El músico compartió su situación de salud durante una entrevista con Farah Shammas en su podcast de YouTube. Aunque reconoció que ha enfrentado la enfermedad durante varios años, aseguró que actualmente se siente bien y mantiene una rutina de actividad física, además de haber realizado cambios en su alimentación.

Jackson también explicó que su fe religiosa ha sido importante durante este proceso y expresó su agradecimiento a las personas que lo han acompañado. Sus declaraciones sorprendieron debido a que hasta ahora no había compartido públicamente detalles sobre su diagnóstico.

¿Qué dijo Marlon Jackson sobre su diagnóstico de cáncer?

La revelación ocurrió cuando Farah Shammas le preguntó cómo conseguía mantenerse en buenas condiciones físicas a sus 69 años. En lugar de limitarse a hablar de su estilo de vida, el artista decidió compartir una situación personal que había mantenido fuera del conocimiento público.

"Te voy a dar una noticia que no conoces. Llevo cuatro años con cáncer. Pero no te preocupes por eso, Dios está conmigo, todo está excelente", expresó Jackson, quien posteriormente aclaró que la enfermedad que padece es cáncer de próstata en etapa 4.

Pese a la gravedad de su diagnóstico, el cantante mantuvo una actitud optimista durante la conversación. Incluso recurrió al humor para explicar cómo se encuentra actualmente y transmitir tranquilidad a sus seguidores, quienes lo conocen por su trayectoria junto a sus hermanos.

"De próstata, fase cuatro, pero estoy genial, estoy bien. Mala hierba nunca muere, voy a estar por aquí durante mucho tiempo", comentó entre risas.

¿Qué tratamiento recibió Marlon Jackson contra el cáncer de próstata?

Marlon Jackson explicó que durante los últimos años ha recibido distintos tratamientos médicos para atender el cáncer. Entre ellos mencionó una intervención quirúrgica para extirparle la próstata, conocida como prostatectomía, así como sesiones de radioterapia.

"Ya me extirparon la próstata y recibí tratamiento con radiación. Todo está bien, todo está excelente", afirmó el cantante, quien agregó que su condición física le permite realizar actividades habituales y mantenerse activo.

Jackson aseguró que actualmente camina aproximadamente cuatro millas, equivalentes a 6.4 kilómetros, cuatro veces por semana. También señaló que sus médicos le han recomendado prestar mayor atención a sus hábitos cotidianos y que ha encontrado beneficios personales en mantener una rutina de ejercicio.

El artista mencionó que desde hace décadas dejó de consumir carne de res y cerdo, mientras que después de recibir el diagnóstico decidió reducir el consumo de azúcar. Sin embargo, estos cambios forman parte de su experiencia personal y no constituyen tratamientos capaces de eliminar el cáncer.

"Soy cuidadoso con lo que introduzco en mi cuerpo y trato de cuidarme", explicó el cantante, quien también agradeció las oraciones y muestras de apoyo que ha recibido durante su enfermedad.

bgpa