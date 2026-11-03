Paris Jackson reclama 600 millones de dólares de la herencia de Michael Jackson

A más de 17 años de la muerte de Michael Jackson, la administración de su fortuna enfrenta una nueva disputa familiar. Su hija, Paris Jackson, acudió nuevamente a los tribunales para cuestionar el manejo del dinero que dejó el cantante.

La modelo y cantante presentó el 29 de octubre de 2026 una petición ante el Tribunal Superior de Los Ángeles para exigir que 600 millones de dólares del patrimonio de su padre sean transferidos al fideicomiso familiar.

De acuerdo con el documento judicial, Paris considera que existen recursos suficientes para financiar el fondo creado por el Rey del Pop en beneficio de sus hijos, pero asegura que los responsables de administrar la herencia todavía no han cumplido con esa disposición.

La solicitud está dirigida contra John Branca, abogado y albacea del patrimonio de Michael Jackson, a quien la joven acusa de mantener el control sobre las cantidades que reciben los beneficiarios.

Paris Jackson solicitó transferir 600 millones de dólares de la herencia de Michael Jackson al fideicomiso familiar. IG parisjackson

Paris Jackson exige 600 millones de dólares de la herencia de Michael Jackson

La disputa gira en torno al fideicomiso que Michael Jackson estableció para proteger el patrimonio destinado a sus hijos, Prince, Paris y Bigi, quienes eran menores de edad cuando el cantante falleció en junio de 2009.

Según la petición, el fondo todavía no ha recibido los recursos que le corresponden, a pesar de que la administración de los bienes del artista ha generado ingresos millonarios durante los últimos años.

Paris sostiene que, hasta diciembre de 2024, el patrimonio de su padre había acumulado más de 2 mil 500 millones de dólares en ingresos brutos, mientras que su valor total se calculaba entre 2 mil y 3 mil millones de dólares.

El documento también señala que, al cierre de ese año, la administración disponía de aproximadamente 850 millones de dólares en efectivo y activos líquidos, una cantidad que, según la demandante, permitiría realizar una transferencia importante al fideicomiso.

Sin embargo, la hija del cantante afirma que ella y sus hermanos continúan dependiendo de las decisiones de los albaceas para recibir dinero.

La petición no busca que los 600 millones de dólares sean entregados directamente a Paris, sino que se depositen en el fondo familiar para que posteriormente se distribuyan conforme a las condiciones establecidas por su padre.

Paris Jackson acusa al albacea de Michael Jackson de controlar los pagos de la herencia destinados a ella y sus hermanos. IG parisjackson

Paris Jackson acusa a John Branca de controlar el dinero de sus hermanos

Uno de los principales señalamientos de Paris Jackson está relacionado con la actuación de John Branca, quien ha participado durante décadas en los negocios y asuntos legales del cantante.

El abogado comenzó a trabajar con Michael Jackson en 1985, se separó de su equipo en 2006 y regresó pocos días antes de su fallecimiento, ocurrido el 25 de junio de 2009.

Tras la muerte del artista, Branca asumió responsabilidades en la administración de sus bienes y actualmente preside The Michael Jackson Company.

En su petición, Paris acusa al albacea de ejercer un control excesivo sobre los recursos destinados a los tres hermanos, al determinar cuánto dinero pueden recibir y en qué momento.

También asegura que sus cuestionamientos sobre determinados gastos y pagos realizados por la administración provocaron conflictos legales y una supuesta reducción de varios millones de dólares en las cantidades destinadas a los beneficiarios.

La joven había objetado anteriormente lo que describió como pagos no contractuales a colaboradores del patrimonio, al considerar que debían revisarse antes de autorizar nuevas compensaciones.

“Este curso de conducta y administración no debe continuar”, señala el documento presentado ante el tribunal.

Estas acusaciones forman parte de la postura legal de Paris y todavía no representan una determinación judicial sobre posibles irregularidades en el manejo de la fortuna.

Paris Jackson y sus hermanos son beneficiarios del fideicomiso de Michael Jackson, cuya administración enfrenta una disputa por 600 millones de dólares. Grosby Group

De dónde salieron los 600 millones de dólares que reclama Paris Jackson

Para justificar su solicitud, Paris Jackson presentó una relación de operaciones comerciales que habrían generado importantes ingresos para el patrimonio de su padre.

Entre ellas se encuentran acuerdos relacionados con los derechos musicales del cantante y la venta de propiedades que formaban parte de sus bienes.

Las principales transacciones mencionadas en la petición son las siguientes.

2018: Venta a Sony de la participación del patrimonio en EMI Music Publishing por aproximadamente 287.5 millones de dólares.

Venta a Sony de la participación del patrimonio en EMI Music Publishing por aproximadamente 287.5 millones de dólares. 2020: Venta del rancho Neverland, antigua residencia de Michael Jackson, por 22 millones de dólares.

2023: Acuerdo con Sony por 750 millones de dólares a cambio del 50 % de los activos restantes de propiedad intelectual incluidos en la operación.

Según los cálculos presentados por la hija del cantante, estas tres operaciones generaron en conjunto más de mil millones de dólares antes de descontar impuestos, gastos y otras obligaciones.

La demandante sostiene que, incluso después de considerar posibles pasivos, existirían alrededor de 600 millones de dólares disponibles para transferir al fideicomiso.

La cantidad solicitada corresponde a una estimación presentada por su representación legal, por lo que será el tribunal el encargado de determinar si procede la transferencia y cuál sería el monto correspondiente.

Michael Jackson estableció un fideicomiso para sus tres hijos, cuya administración ahora cuestiona Paris Jackson ante un tribunal. Grosby Group

Qué respondió el patrimonio de Michael Jackson a la petición de su hija

Los representantes del patrimonio de Michael Jackson rechazaron los señalamientos y defendieron la manera en que se han administrado los recursos del cantante.

Un portavoz explicó que los albaceas todavía enfrentan asuntos legales pendientes que, según su postura, impiden financiar completamente tanto el fideicomiso familiar como la fundación benéfica contemplada por el artista.

Uno de los principales obstáculos mencionados es el conflicto fiscal con el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS).

La autoridad tributaria llegó a reclamar aproximadamente 700 millones de dólares por impuestos y penalidades relacionados con la valoración del patrimonio del cantante.

Aunque una resolución judicial redujo considerablemente esa reclamación, los representantes sostienen que todavía existen cuestiones pendientes que deben resolverse antes de completar la distribución de los bienes.

El patrimonio también rechazó que Paris y sus hermanos hayan dejado de recibir recursos.

“Más de 200 millones de dólares ya han sido distribuidos a o en beneficio de Paris y los demás beneficiarios”, aseguró un portavoz de la administración.

La representación del cantante sostiene que su objetivo continúa siendo cumplir las instrucciones establecidas en el testamento una vez que se resuelvan los procedimientos legales correspondientes.

Paris Jackson exige transferir 600 millones de dólares al fideicomiso familiar creado por Michael Jackson para sus tres hijos. IG parisjackson

Cómo se repartirá la herencia de Michael Jackson entre sus tres hijos

El testamento de Michael Jackson contempla una distribución gradual del patrimonio destinado a sus hijos, por lo que no establece que cada uno reciba toda su parte al alcanzar la mayoría de edad.

Según las condiciones descritas en la información judicial, los beneficiarios comenzarían a recibir ingresos del fideicomiso a partir de los 21 años, mientras que el capital se entregaría en diferentes etapas.

El esquema previsto establece tres momentos para distribuir los recursos.

A los 30 años: Cada hijo recibiría un tercio del capital correspondiente a su participación.

Cada hijo recibiría un tercio del capital correspondiente a su participación. A los 35 años: Tendría acceso a la mitad del saldo restante.

A los 40 años: Recibiría el resto del capital que le corresponda.

El mayor de los hermanos, Prince Jackson, cumplirá 30 años en febrero de 2027, mientras que Paris llegará a los 29 años en abril de ese mismo año.

Por su parte, Bigi Jackson, el menor de los tres, cumplirá 25 años en febrero de 2027.

Además de solicitar la transferencia de los 600 millones de dólares, Paris pidió que los gastos legales derivados del procedimiento sean cubiertos con recursos del patrimonio.

La petición también permite que el tribunal determine una cantidad diferente si considera que no corresponde autorizar el monto completo.

La próxima audiencia relacionada con esta disputa está prevista para diciembre de 2026, cuando el Tribunal Superior de Los Ángeles deberá revisar la solicitud presentada por la hija del cantante.