John Travolta habló sobre la posibilidad de volver a enamorarse seis años después de la muerte de su esposa, Kelly Preston, con quien estuvo casado durante casi tres décadas. El actor de 72 años reconoció que no descarta iniciar una nueva relación sentimental, aunque durante este tiempo su principal prioridad ha sido cuidar de sus hijos.

Durante una entrevista con el periodista Craig Melvin en el programa TODAY, el protagonista de Vaselina y Fiebre de sábado por la noche explicó cómo ha cambiado su vida desde que Preston falleció en 2020, a los 57 años, después de enfrentar un cáncer de mama.

Travolta también compartió algunos detalles sobre su relación con sus hijos, Ella Bleu y Benjamin, y recordó un emotivo homenaje que recibió recientemente de su hija durante una ceremonia en Washington.

¿John Travolta está dispuesto a tener una nueva pareja?

Durante la conversación, Craig Melvin preguntó directamente al actor si estaba abierto a encontrar nuevamente el amor, después de haber dedicado los últimos seis años al cuidado de su familia.

"Bueno, amar todo es parte de mi personalidad. Así que, ¿estoy abierto a ello? Sí", respondió Travolta, quien reconoció que una nueva relación sentimental no había sido una de sus prioridades durante los últimos años.

El actor explicó que, después del fallecimiento de Kelly Preston, decidió concentrarse en sus hijos, particularmente en Benjamin, quien tenía nueve años cuando murió su madre.

"Han sido seis años interesantes cuidando de mi hijo, que solo tenía nueve años cuando esto sucedió", recordó.

Travolta señaló que su principal preocupación era ayudar a sus hijos a comprender lo ocurrido y acompañarlos mientras se adaptaban a la ausencia de su madre, además de procurar que tuvieran estabilidad emocional y familiar.

John Travolta y sus hijos Instagram

El actor no confirmó que actualmente esté saliendo con alguien ni mencionó tener una relación sentimental, por lo que sus declaraciones únicamente reflejan que está dispuesto a considerar esa posibilidad.

John Travolta recuerda cómo enfrentó la muerte de Kelly Preston con sus hijos

Durante la entrevista, Travolta habló sobre las responsabilidades que asumió después de perder a su esposa, especialmente porque Benjamin todavía era un niño y Ella Bleu se encontraba comenzando su vida adulta.

El intérprete reconoció que convertirse en el principal responsable de la crianza de sus hijos representó un cambio importante en su vida cotidiana.

"Cuando uno de los padres se va, te conviertes en madre y padre a la vez, así que lo sentí muchísimo", expresó.

Aseguró que con el paso del tiempo ha observado una evolución positiva en sus hijos, quienes han encontrado nuevas formas de continuar con sus vidas después de la pérdida.

"Cada año están más felices y se están recuperando mejor. Así que estamos bien", señaló.

La familia también había atravesado otra pérdida años antes. En enero de 2009, Jett, el hijo mayor de Travolta y Preston, murió a los 16 años después de sufrir una convulsión durante unas vacaciones familiares en las Bahamas.

US director, screenwriter and writer John Travolta poses with an honourary lifetime achievement Palme d'Or award during a photocall of the film "Vol de nuit pour Los Angeles" (Propeller One-Way Night Coach) at the 79th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France on May 16, 2026. (Photo by Sameer AL-DOUMY / AFP) AFP

Desde entonces, el actor ha hablado en diferentes ocasiones sobre el duelo y la importancia de mantener una relación cercana con sus hijos.

Ella Bleu hace llorar a John Travolta durante un homenaje

Otro de los momentos que Travolta recordó en TODAY fue el homenaje que recibió recientemente durante los premios Dwight D. Opperman a la Excelencia en el Liderazgo, celebrados en Washington.

Durante la ceremonia, su hija Ella Bleu, de 26 años, subió al escenario para entregarle el Premio Icono Cultural y pronunció un discurso dedicado a su trayectoria profesional y a su relación familiar.

"Mi preciosa hija pronunció un discurso muy emotivo que me hizo llorar", compartió el actor, quien aseguró que siempre ha mantenido una relación cercana con ella.

Ella Bleu también ha seguido los pasos de sus padres dentro de la industria del entretenimiento. En 2026 participó en Propeller One-Way Night Coach, película que marcó el debut de John Travolta como director.

Aunque la joven acompañó a su padre al estudio de TODAY, decidió mantenerse fuera de cámaras mientras él concedía la entrevista.

El pasado octubre, cuando Kelly Preston habría cumplido 64 años, Travolta también compartió un video de Ella Bleu durante su participación en la Semana de la Moda de París.

"¡Mira a tu niña ahora, Kelly! ¡Feliz cumpleaños, deberías estar muy orgullosa!", escribió el actor en aquella publicación.

¿Cuántos años estuvieron casados John Travolta y Kelly Preston?

John Travolta y Kelly Preston se conocieron durante el rodaje de la película Los expertos (1989), una comedia en la que ambos participaron antes de comenzar su relación sentimental.

La pareja se casó en septiembre de 1991, en París, Francia, cuando Preston esperaba a Jett, su primer hijo. Posteriormente nacieron Ella Bleu, en 2000, y Benjamin, en 2010.

Kelly Preston murió el 12 de julio de 2020, a los 57 años, después de una lucha de dos años contra el cáncer de mama que había mantenido fuera de la atención pública.

Tras su fallecimiento, Travolta anunció que se tomaría un tiempo para acompañar a sus hijos, quienes acababan de perder a su madre.

bgpa