Cáncer de próstata, romper el silencio y atreverse puede salvar vidas

Cerca de 26 mil 500 hombres fueron diagnosticados con cáncer de próstata en México en los últimos años. En un episodio más de Health Café, conducido por Juana Ramírez, el urólogo Víctor Osornio Sánchez, Coordinador Uro-Oncología HRAEI, explicó los factores de riesgo, la importancia de las revisiones y los avances que están transformando el tratamiento de esta enfermedad.Cerca de 26 mil 500 hombres fueron diagnosticados con cáncer de próstata en México en los últimos años. En un episodio más de Health Café, conducido por Juana Ramírez, el urólogo Víctor Osornio Sánchez, Coordinador Uro-Oncología HRAEI, explicó los factores de riesgo, la importancia de las revisiones y los avances que están transformando el tratamiento de esta enfermedad.

El miedo a acudir al urólogo, los mitos sobre el tacto rectal y los prejuicios relacionados con la masculinidad son algunas de las barreras que retrasan el diagnóstico del cáncer de próstata, uno de los padecimientos más frecuentes entre los hombres en México.

El especialista destacó que la principal dificultad es lograr que los hombres pierdan el miedo a revisarse, además, contó que muchos pacientes relacionan la masculinidad con aguantar el dolor y no expresar cuando algo está mal, por lo que suelen postergar las consultas médicas.

Uno de los grandes temores que tienen los hombres es el tacto rectal, aunque actualmente existen otras herramientas de diagnóstico, como estudios de laboratorio, resonancias magnéticas y marcadores moleculares.

“No le tengan miedo al tacto rectal, hay que hacerlo en algún punto, tampoco nos quedemos con la idea de que hay que hacerlo muchas veces, ya que nosotros podemos definir la estrategia y cada cuánto hay que realizarlo”, señaló.

La edad clave para comenzar a revisarse

De acuerdo con el médico, uno de los mayores riesgos del cáncer de próstata es que puede desarrollarse sin síntomas, pues el 80% de los casos se presenta de esta manera.

Por ello, recomendó comenzar las revisiones a partir de los 40 años, sin importar si hay antecedentes familiares o no.

La evaluación puede incluir un antígeno prostático específico, tacto rectal y estudios de imagen, como resonancias magnéticas, también existen pruebas moleculares y genéticas que permiten identificar riesgos y personalizar el seguimiento.

Ahora bien, el diagnóstico de cáncer de próstata no significa que todos los pacientes requieran una cirugía, el experto explicó que cada caso debe evaluarse de manera individual, considerando los niveles del antígeno prostático, los resultados de la exploración física, o en su defecto, los resultados de una biopsia.

Entre las alternativas se encuentra la vigilancia activa para determinados pacientes y la radioterapia.

Además, hizo énfasis en avances como la cirugía robótica, que permite mayor precisión y puede ayudar a reducir complicaciones como la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil.

Otro desarrollo es la teragnosis, un enfoque que combina diagnóstico y tratamiento mediante radiofármacos que permiten actuar de manera más focalizada sobre las células cancerosas, especialmente en determinados casos de enfermedad avanzada.

“El poder brindarle a los pacientes todas las opciones es muy satisfactorio”, dijo el especialista.

Detectar a tiempo puede salvar vidas

El abordaje del cáncer de próstata avanza hacia tratamientos cada vez más personalizados para todos esos hombres que se atreven. La incorporación de tecnología robótica, nuevas técnicas de radioterapia y herramientas como la teragnosis permite ampliar las alternativas para todo tipo de pacientes.

Para el urólogo, uno de los mayores retos es que estos avances puedan traducirse en más opciones de atención y mejores resultados para los pacientes, siempre a partir de una evaluación personalizada.

“Esta individualización hace que la medicina de precisión siga creciendo mucho más”, finalizó.

No te pierdas el episodio completo de Health Café por tu plataforma de audio favorita.

El miedo a acudir al urólogo, los mitos sobre el tacto rectal y los prejuicios relacionados con la masculinidad son algunas de las barreras que retrasan el diagnóstico del cáncer de próstata, uno de los padecimientos más frecuentes entre los hombres en México.

El especialista destacó que la principal dificultad es lograr que los hombres pierdan el miedo a revisarse, además, contó que muchos pacientes relacionan la masculinidad con aguantar el dolor y no expresar cuando algo está mal, por lo que suelen postergar las consultas médicas.

Uno de los grandes temores que tienen los hombres es el tacto rectal, aunque actualmente existen otras herramientas de diagnóstico, como estudios de laboratorio, resonancias magnéticas y marcadores moleculares.

“No le tengan miedo al tacto rectal, hay que hacerlo en algún punto, tampoco nos quedemos con la idea de que hay que hacerlo muchas veces, ya que nosotros podemos definir la estrategia y cada cuánto hay que realizarlo”, señaló.

Cortesía Los avances médicos ofrecen nuevas alternativas para su tratamiento.

La edad clave para comenzar a revisarse

De acuerdo con el médico, uno de los mayores riesgos del cáncer de próstata es que puede desarrollarse sin síntomas, pues el 80% de los casos se presenta de esta manera.

Por ello, recomendó comenzar las revisiones a partir de los 40 años, sin importar si hay antecedentes familiares o no.

La evaluación puede incluir un antígeno prostático específico, tacto rectal y estudios de imagen, como resonancias magnéticas, también existen pruebas moleculares y genéticas que permiten identificar riesgos y personalizar el seguimiento.

Ahora bien, el diagnóstico de cáncer de próstata no significa que todos los pacientes requieran una cirugía, el experto explicó que cada caso debe evaluarse de manera individual, considerando los niveles del antígeno prostático, los resultados de la exploración física, o en su defecto, los resultados de una biopsia.

Entre las alternativas se encuentra la vigilancia activa para determinados pacientes y la radioterapia.

Además, hizo énfasis en avances como la cirugía robótica, que permite mayor precisión y puede ayudar a reducir complicaciones como la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil.

Otro desarrollo es la teragnosis, un enfoque que combina diagnóstico y tratamiento mediante radiofármacos que permiten actuar de manera más focalizada sobre las células cancerosas, especialmente en determinados casos de enfermedad avanzada.

“El poder brindarle a los pacientes todas las opciones es muy satisfactorio”, dijo el especialista.

Detectar a tiempo puede salvar vidas

El abordaje del cáncer de próstata avanza hacia tratamientos cada vez más personalizados para todos esos hombres que se atreven. La incorporación de tecnología robótica, nuevas técnicas de radioterapia y herramientas como la teragnosis permite ampliar las alternativas para todo tipo de pacientes.

Para el urólogo, uno de los mayores retos es que estos avances puedan traducirse en más opciones de atención y mejores resultados para los pacientes, siempre a partir de una evaluación personalizada.

“Esta individualización hace que la medicina de precisión siga creciendo mucho más”, finalizó.

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