La revista Rolling Stone dio a conocer nuevos detalles sobre la disputa legal que involucra a Michael Jackson. De acuerdo con una demanda publicada por el medio, cinco hermanos que acusan al fallecido cantante de haber abusado sexualmente de ellos cuando eran menores, emprendieron acciones legales contra el abogado Bryan Freedman, a quien señalan de engañarlos para firmar un acuerdo que habría protegido al patrimonio del artista y limitado sus posibilidades de hablar públicamente sobre las denuncias.

Frank Cascio y sus hermanos Dominic, Marie-Nicole, Edward y Aldo presentaron la querella por presunta negligencia profesional. En el documento, acusan a Freedman de aprovecharse de la confianza que habían depositado en él para conseguir que firmaran un convenio con el patrimonio del fallecido cantante en 2019.

De acuerdo con la demanda, el abogado habría intervenido para proteger los intereses del patrimonio de Jackson en medio de las repercusiones que generó el documental "Leaving Neverland", producción que retomó señalamientos de abuso sexual contra el artista.

Foto: Documental 60 Minutes Australia

¿Por qué los hermanos Cascio demandaron a Bryan Freedman?

Los cinco hermanos aseguran que Freedman los contactó con el propósito de negociar un acuerdo con el patrimonio de Michael Jackson. Sin embargo, consideran que el abogado no les explicó las verdaderas consecuencias del documento.

Según su versión, el litigante les hizo creer que la negociación consistía en obtener los derechos sobre sus historias de vida, cuando en realidad el convenio incluía disposiciones que les impedían hablar públicamente sobre los presuntos abusos sexuales.

En la querella también señalan que Freedman les habría recomendado no buscar representación legal , mientras presuntamente ocultaba un conflicto de intereses relacionado con otros clientes a quienes representaba en ese momento.

Por ello, los Cascio consideran que el abogado se aprovechó de su situación y de la confianza familiar para conseguir que aceptaran condiciones que favorecían al patrimonio del cantante.

Foto: Facebook Michael Jackson Dave Hogan

¿Qué establecía el acuerdo que firmaron con el patrimonio de Michael Jackson?

Uno de los puntos centrales de la demanda tiene que ver con las condiciones económicas y legales que, según los hermanos, contenía el convenio firmado en 2019.

El documento contemplaba cinco pagos anuales de 690 mil dólares para cada uno de los integrantes de la familia. Además, establecía que cualquier desacuerdo relacionado con el acuerdo tendría que resolverse mediante un procedimiento de arbitraje obligatorio.

No obstante, los denunciantes sostienen que nunca recibieron una explicación completa sobre las restricciones incluidas en el contrato. Entre ellas, mencionan cláusulas que les impedían revelar información sobre los presuntos abusos y que eximían al patrimonio de responsabilidades relacionadas con su posible encubrimiento o facilitación.

Otro aspecto que consideran especialmente perjudicial es una disposición que, de acuerdo con su denuncia, obligaría a todos los integrantes de la familia a devolver el dinero recibido si alguno de ellos hablaba sobre los supuestos delitos del cantante.

Foto: Facebook Michael Jackson Gary Gershoff

¿Por qué consideran injusta la compensación económica?

Los hermanos Cascio también cuestionan la cantidad de dinero que recibirían a cambio de aceptar las condiciones del acuerdo. En su demanda argumentan que Freedman nunca les explicó que los pagos eran considerablemente menores en comparación con las cantidades que Michael Jackson y su patrimonio habrían entregado a otras personas que denunciaron abusos sexuales.

La querella sostiene que el abogado no les informó sobre el alcance de las cláusulas ni sobre las consecuencias que podrían enfrentar si alguno decidía hablar públicamente.

Por ahora, las acusaciones forman parte de una nueva disputa legal y deberán ser examinadas en el proceso correspondiente. Los señalamientos contra Freedman y las denuncias de los hermanos Cascio se mantienen como alegaciones presentadas ante las autoridades, no como hechos judicialmente acreditados.