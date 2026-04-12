Mark Wahlberg se vuelve un sicario de la mafia: todo sobre ‘By Any Means’, su nueva película

El mundo del cine de acción y suspenso está a punto de recibir una sacudida de adrenalina pura: Mark Wahlberg protagonizará By Any Means. Te contamos de qué trata y cuándo se estrena.

El actor de Transformers, un veterano indiscutible de las historias de redención y fuerza bruta, ha unido fuerzas con una de las estrellas en ascenso más potentes de Hollywood, Yahya Abdul-Mateen II, para una película que transita una de las épocas más convulsas de la historia estadounidense, donde las líneas entre el bien y el mal se borran por completo.

Esta cinta ha logrado captar la atención de Paramount Pictures, estudio que recientemente adquirió los derechos de distribución tras una intensa competencia. La promesa es clara: una narrativa cruda, basada en hechos reales, que pondrá a prueba el carisma de sus protagonistas.

Mark Wahlberg protagonizará 'By Any Means' Facebook Just Jared

¿De qué trata By Any Means, la nueva película de Mark Wahlberg?

La trama de By Any Means nos transporta directamente a Misisipi en el año 1966. La historia, inspirada libremente en eventos reales, sigue a un personaje fascinante y peligroso: Gregory Scarpa, interpretado por Mark Wahlberg.

Scarpa no es un ciudadano común; es un endurecido sicario de la mafia que termina envuelto en una red de intrigas federales.

La película explora una colaboración volátil y poco convencional. Ante el asesinato de líderes de los derechos civiles en el sur de Estados Unidos, el FBI se ve desesperado por encontrar respuestas y hacer justicia.

En este escenario, un joven agente negro del FBI se ve obligado a formar una alianza incómoda con Scarpa.

Este vínculo es el corazón de la película: un agente de la ley que lucha por los derechos de su comunidad trabajando codo a codo con un asesino a sueldo del crimen organizado.

Juntos, deben navegar un entorno hostil para rastrear a los responsables de los crímenes de odio, demostrando que, a veces, la justicia se busca "por cualquier medio necesario".

Yahya Abdul-Mateen II IMDb

¿Quién es el elenco de By Any Means?

By Any Means cuenta con un elenco que eleva la calidad interpretativa a niveles de premios. Empezando por Mark Wahlberg, en un papel que representa un retorno a los personajes complejos y oscuros que definieron etapas exitosas de su carrera, como en Los Infiltrados.

Yahya Abdul-Mateen II, conocido por su trabajo en Watchmen y Aquaman, interpretará al agente del FBI. Un dato curioso es que este rol estaba originalmente destinado a Sterling K. Brown, pero debido a conflictos de agenda, el relevo lo tomó Abdul-Mateen II.

Otros actores en el elenco son Giancarlo Esposito, quien interpreta a Vernon Dahmer, una figura clave en la lucha por los derechos civiles; Nicole Beharie, Josh Lucas y David Strathairn, dos veteranos que añaden peso dramático y credibilidad a las escenas de intriga política.

Detrás de cámaras, la dirección corre a cargo de Elegance Bratton, quien ha expresado que la película trata sobre alianzas improbables forjadas bajo circunstancias imposibles. El guion fue escrito por Sascha Penn y Theodore Witcher.

Este texto formó parte de la famosa Black List (la lista de los mejores guiones no producidos en Hollywood), lo que garantiza una estructura narrativa sólida y diálogos cargados de tensión.

Wahlberg también funge como productor, junto con las casas Hammerstone Studios y Thunder Road, esta última responsable de éxitos como la saga de John Wick.

Gregory Scarpa Apple TV

¿Cuándo se estrena By All Means?

By Any Means llegará a los cines de Estados Unidos el 4 de septiembre de 2026; se trata del fin de semana de Labor Day, un periodo tradicionalmente fuerte para el cine en Norteamérica.

El estreno en septiembre colocará a By Any Means en una posición competitiva frente a otros grandes lanzamientos. Sin embargo, su enfoque en crímenes reales y el carisma de Wahlberg suelen ser una apuesta segura para la taquilla doméstica e internacional.