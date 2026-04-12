¡Katy Perry es Belieber!; así reaccionó al escuchar ‘Baby’ de Justin Bieber en Coachella 2026

Katy Perry fue una de las protagonistas inesperadas durante el concierto de Justin Bieber en Coachella 2026, luego de que su reacción al escuchar “Baby” se volviera viral en redes sociales. La cantante estadounidense, ubicada entre las primeras filas, no ocultó su emoción cuando comenzaron a sonar los acordes de este tema que marcó a toda una generación.

La presentación de Justin Bieber, realizada el sábado 11 de abril, tuvo una duración cercana a una hora y media y destacó por un estilo enfocado principalmente en su música más reciente. Sin embargo, uno de los momentos más comentados fue cuando el cantante decidió romper con su costumbre y dar espacio a canciones de sus inicios, algo poco habitual en sus shows actuales.

(Foto: Grosby Group)

La emoción de Katy Perry al escuchar “Baby”

Durante el concierto, Justin Bieber utilizó una dinámica poco común: proyectó videos antiguos suyos desde YouTube mientras cantaba en vivo. Este recurso sirvió como puente entre su pasado y su presente, despertando la nostalgia de quienes han seguido su carrera desde sus primeros años.

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Fue en ese momento cuando comenzó a sonar “Baby”, uno de los mayores éxitos del canadiense y una canción que rara vez interpreta en directo. La reacción del público fue inmediata, pero quien realmente se robó la atención fue Katy Perry.

En los videos difundidos, se le puede ver gritando y disfrutando con entusiasmo, evidenciando el impacto que tuvo este tema en ella.

Katy Perry

Además de su reacción, Katy Perry también protagonizó un momento divertido que rápidamente se viralizó. Mientras Justin Bieber reproducía varios videos en YouTube como parte de su show, la cantante hizo una broma que fue captada por las cámaras.

“Gracias a Dios es Premium, no quiero ver anuncios”, dijo, en referencia a que los videos se reproducían sin interrupciones publicitarias.

El show de Justin Bieber en Coachella no solo destacó por su enfoque minimalista, sino también por la forma en que logró conectar distintas etapas de su carrera. Aunque el repertorio estuvo dominado por canciones recientes, la inclusión de temas clásicos como “Baby”, “Favorite Girl” y “That Should Be Me” aportó un equilibrio que fue bien recibido por el público.

La presencia de otras celebridades también llamó la atención. Entre los asistentes se encontraban Kylie Jenner y Timothée Chalamet, quienes fueron captados por las cámaras durante el evento. En el caso de Chalamet, intentó mantenerse discreto cubriéndose parcialmente el rostro.

PJG