Muere Paco Silva, fundador de la Tropa Colombiana

Paco Silva, reconocido músico y líder de La Tropa Colombiana, falleció durante la madrugada del domingo 12 de abril en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Su partida generó sorpresa dentro del mundo de la música tropical, ya que se mantenía activo y trabajando en diversos proyectos musicales.

La noticia fue dada a conocer por la propia agrupación a través de redes sociales, donde se informó que el deceso ocurrió aproximadamente a la 1:00 de la mañana. La información causó impacto entre seguidores y colegas, quienes destacaron la trayectoria del artista y su cercanía con el público.

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Así se dio a conocer el fallecimiento de Paco Silva

Mediante un mensaje oficial, los integrantes del grupo compartieron palabras de despedida en las que resaltaron tanto el legado musical como la calidad humana del cantante, quien fue pieza clave en el crecimiento de la agrupación.

“Con profundo dolor y gran tristeza les informamos que el día de hoy a la 1:00 de la madrugada aproximadamente en la ciudad de Nuevo Laredo falleció nuestro líder y fundador de la tropa colombiana Francisco Javier Silva Torres “Paco Silva” como todos lo conocíamos nos deja un gran legado en la música y una gran escuela, buen viaje paco y algún día nos volveremos a encontrar”.

Tras la publicación, las muestras de cariño no tardaron en aparecer, recordando su influencia dentro del género tropical en México.

¿De qué murió Paco Silva?

Información compartida por Adrián García, colaborador cercano, señala que el cantante se encontraba trabajando horas antes de su fallecimiento, lo que hace aún más inesperado lo ocurrido.

De acuerdo con los reportes, Paco Silva fue llevado al hospital de emergencia debido a que comenzó a sentirse mal, sin embargo, ya no hubo mucho que hacer por el músico ya que había sufrido un infarto fulminante.

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Al llegar al hospital ya presentaba complicaciones severas como agua en los pulmones, que impidieron cualquier intervención médica. También se aclaró que su muerte no estuvo relacionada con enfermedades previas como la neuropatía que padecía.

Preparan despedida en Monterrey

Luego de confirmarse el fallecimiento, distintas agrupaciones y medios comenzaron a ofrecer apoyo a la familia para organizar un homenaje en su honor.

La intención es trasladar sus restos a Monterrey, ciudad donde nació y desarrolló gran parte de su carrera, para realizar un evento conmemorativo en la zona de la Independencia, en el Santuario y en la Basílica.

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¿Quién era Paco Silva?

Originario de Monterrey, Paco Silva dedicó su vida a la música, destacando por su gusto por el vallenato y la cumbia colombiana. Fue en la década de los 80 cuando decidió formar La Tropa Colombiana, agrupación que logró posicionarse rápidamente en el gusto del público.

Durante los años 90, el grupo alcanzó popularidad con canciones como “Los caminos de la vida”, “20 años”, “Mujer yo quiero”, “El gallo moro” y “Pato a la olla”, temas que continúan siendo escuchados por distintas generaciones.

Más allá del escenario, fue reconocido como una persona accesible y comprometida con su comunidad, lo que fortaleció el vínculo con sus seguidores.

PJG