A las 21:00 horas en punto, las luces y los gritos anunciaron que la espera había terminado. KARD estaba de regreso en la Ciudad de México y sus fans no necesitaban más motivos para convertir 'La Maraka' en una pista de baile. El grupo surcoreano llegó dispuesto a reencontrarse con los Hidden KARD mexas, que desde el primer momento dejaron claro que la energía no iba a faltar.

Para BM, J.Seph, Somin y Jiwoo, México es uno de esos países especiales. No fue una frase para quedar bien con el público, pues los integrantes recordaron que cada vez que visitan el país encuentran una respuesta que los hace sentirse queridos... incluso cuando realizan sus giras por Latinoamérica, México es una parada obligatoria y en NOW HERE, no fue la excepción.

“Muchas gracias por su energía y entusiasmo, tenemos muchas expectativas en este concierto”, expresó Somin al saludar a los Hidden KARD. Y vaya que el público estaba dispuesto a cumplirlas.

Una marometa, canciones en español y mucho entusiasmo

La pachanga se encendió cuando comenzó 'Hola Hola', canción que tuvo uno de los primeros momentos inesperados de la noche. BM se aventó una marometa sobre el escenario y, como era de esperarse, las fans respondieron con gritos que prácticamente hicieron temblar el recinto. Pero no fue lo único que llamó la atención, cuando llegó el coro, los asistentes lo cantaron de principio a fin, pues el español de la canción les permitió sumarse sin perderse una palabra.

La conexión con el idioma volvió a hacerse evidente con 'Dímelo'. Bastó escuchar el famoso "dímelo, dímelo, yo te quiero así" para que La Maraka se convirtiera en un karaoke multitudinario. Los fans cantaron con tanta emoción que por momentos parecía que el grupo tenía un coro de miles de voces acompañándolo.

KARD en CDMX Instagram: official_kard

Después llegó 'Hold On', con la que el ambiente bajó un poco de intensidad y comenzaron a asomarse algunas lágrimas. Sin embargo, los integrantes no estaban dispuestos a dejar que la nostalgia se apoderara tan pronto de la noche. Entre bromas y palabras para animar a sus fans, recordaron que todavía no era momento de llorar y regresaron la fiesta con 'Red Moon' y 'You and Me'.

Eso sí... también hubo espacio para hablar de una dificultad que enfrentaron durante su visita con la altura de la Ciudad de México. Los integrantes reconocieron que cantar y bailar al mismo tiempo les costaba más trabajo por la altitud. La respuesta de los asistentes fue inmediata: comenzaron a gritarles “¡Sí se puede!”, como si estuvieran alentando a sus deportistas favoritos en una final.

Diez años de historia y cariño por México

La parte más emotiva llegó cuando BM tomó la palabra para recordar que, durante estos diez años de trayectoria, KARD ha pasado por muchas experiencias. Por eso, explicó que las siguientes canciones tendrían un significado más sentimental. El grupo interpretó 'Armor', un momento en el que la celebración también dio paso a mirar todo el camino recorrido.

Pero si algo quedó claro durante la noche fue que el cariño entre KARD y sus seguidores mexicanos es mutuo. BM aseguró que México les transmite una energía diferente y recordó cuánto los han querido desde sus primeras visitas. También confesó que él siente un cariño especial por el país y mencionó uno de sus motivos favoritos...la comida mexicana, en particular los tacos.

La conversación siguió entre risas y melancolía. Después de interpretar 'Icky', llegó el momento de reunir a todos para la fotografía grupal. La consigna fue decir "kimchi, taco", una combinación que resumió bastante bien el encuentro entre Corea del Sur y México.

Las ocurrencias tampoco faltaron. En medio de la emoción, algunas fans comenzaron a pedirle a BM que se quitara la ropa. El cantante entendió perfectamente la petición y respondió con un divertido "¡sucia!", provocando carcajadas y nuevos gritos entre el público.

Antes de despedirse, los integrantes aprovecharon para desearles a sus seguidores una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Y como si todavía hiciera falta una última sorpresa para encender La Maraka, KARD apareció con playeras de la Selección Mexicana.

La imagen desató una nueva ola de gritos. No todos los días se ve a un grupo de K-pop cerrar su concierto vestido con los colores del equipo nacional mexicano.

Así terminó una noche que tuvo baile, nostalgia, bromas y mucho español. KARD volvió a demostrar que su relación con México va más allá de incluir al país en una gira latinoamericana; es una conexión que se construye cada vez que suben al escenario y que sus fans están dispuestos a celebrar hasta la última canción.