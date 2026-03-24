La reciente presentación de Marisela en Mexicali no pasó desapercibida, pero no precisamente por su repertorio. En redes sociales comenzaron a circular comentarios de asistentes que aseguraban que no se escuchaba su voz durante el concierto, lo que generó cuestionamientos sobre su desempeño en el escenario.

Ante la conversación que se fue formando, la intérprete decidió dar su versión. Lo hizo en una charla con Gustavo Adolfo Infante, donde abordó directamente lo ocurrido y explicó por qué su show no se desarrolló como esperaba.

Marisela habla de fallas técnicas en Mexicali

Durante la entrevista, Marisela fue clara al señalar que el problema no tuvo que ver con su voz ni con su desempeño artístico, sino con un tema técnico que afectó el sonido desde el inicio del concierto.

“Honestamente fue algo técnico”, explicó.

Según su relato, los micrófonos y el sistema de audio comenzaron a fallar progresivamente, lo que provocó que su voz dejara de escucharse como debía.

La cantante detalló que, en pleno escenario, no tenía claridad sobre lo que estaba ocurriendo.

“Yo no escuchaba al público, no sabía qué me estaban diciendo”, comentó.

La cantante dejó ver la desconexión que existía entre lo que pasaba en el escenario y lo que percibían los asistentes.

Esta situación la llevó incluso a dudar sobre cómo continuar con el show.

“Yo decía: ¿cambiamos canción o qué?”, recordó, evidenciando la falta de información en tiempo real.

Marisela aclara fallas en Mexicali tras críticas por su show IG mariselaofficial

Un concierto afectado por el audio

De acuerdo con la artista, logró avanzar con más de la mitad del espectáculo, aunque bajo condiciones complicadas.

El principal problema, explicó, fue que ni ella ni el público podían escucharse correctamente, lo que rompió la dinámica habitual de sus presentaciones.

“Yo hice un show más de la mitad y no me escuchaban”, afirmó.

Esta situación fue la que derivó en las críticas posteriores, donde algunos asistentes interpretaron que la cantante no estaba cantando.

Para Marisela, este tipo de percepción es especialmente delicada, ya que pone en duda un trabajo que, según insiste, sí se llevó a cabo sobre el escenario.

“Desafortunadamente, yo soy la que tiene que pagar cuando dicen que no canté”, señaló durante la conversación.

Marisela aclara fallas en Mexicali tras críticas por su show IG mariselaofficial

La explicación técnica detrás del problema

Más allá de su experiencia personal durante el concierto, la cantante compartió lo que le explicaron los ingenieros de sonido tras revisar lo ocurrido en el recinto.

El evento se llevó a cabo en el Palenque de Mexicali, un espacio que, según su equipo, habría alcanzado o incluso superado su capacidad en términos de audio. Esto provocó que el sistema de sonido activara mecanismos de protección que limitaron su funcionamiento.

“Me dijeron que se sobrellenó, que tiene un límite y que hay algo que lo protege, que el sistema se bloquea”, explicó.

Este tipo de fallas, aunque no son comunes, pueden presentarse cuando la infraestructura no soporta la demanda técnica de un espectáculo en vivo.

La artista también destacó que su show requiere una producción amplia, con entre 15 y 18 músicos en escena, lo que implica una carga importante para cualquier sistema de audio.

“Necesitamos algo grande”, comentó, al referirse a las condiciones técnicas que su espectáculo demanda para desarrollarse correctamente.

Marisela aclara fallas en Mexicali tras críticas por su show IG mariselaofficial

La trayectoria de Marisela y su relación con el público

La respuesta de Marisela también estuvo acompañada de un recordatorio sobre su carrera. La cantante subrayó que lleva décadas sobre los escenarios, construyendo una conexión sólida con su público.

“Llevo muchos años cantando, décadas”, dijo, en referencia a su trayectoria dentro de la música.

Para ella, un incidente técnico no define su capacidad ni su historia artística.

En ese sentido, también hizo énfasis en el respaldo que ha recibido a lo largo del tiempo. Su repertorio, que ha marcado a distintas generaciones, sigue siendo uno de los principales motivos por los que su público continúa asistiendo a sus conciertos.

El episodio en Mexicali, sin embargo, puso sobre la mesa los retos que implica realizar espectáculos en vivo, donde factores técnicos pueden alterar la experiencia tanto para el artista como para los asistentes.