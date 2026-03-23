Abuchean a Marisela tras cantar solo tres canciones en Mexicali

La presentación de Marisela en el Palenque de Mexicali terminó convirtiéndose en una de las sus polémicas más recientes. Lo que prometía ser una noche llena de nostalgia, romance y éxitos terminó envuelta en abucheos, reclamos y una ola de críticas tanto dentro del recinto como en redes sociales.

¿Qué pasó en el concierto de Marisela?

Desde antes de iniciar el show, el ambiente ya se sentía tenso. De acuerdo con asistentes, la cantante apareció con retraso y, una vez en el escenario, comenzaron a registrarse fallas técnicas en el audio. Videos que circulan en internet muestran a la intérprete visiblemente molesta mientras intentaba comunicarse con su equipo de sonido.

¿Qué está pasando? No me escucho”, habría dicho en repetidas ocasiones, evidenciando su frustración ante los problemas que le impedían desarrollar su presentación con normalidad.

La artista mostró incomodidad durante su presentación. IG

A pesar de ello, logró interpretar algunos de sus temas más conocidos, pero el espectáculo no fluyó como el público esperaba.

La situación alcanzó su punto crítico cuando, tras cantar apenas tres canciones, Marisela decidió abandonar el escenario sin ofrecer una explicación clara en ese momento. Su salida generó desconcierto entre los asistentes, quienes permanecieron en sus lugares esperando su regreso.

Abuchean a Marisela en Mexicali

La pausa se extendió por aproximadamente media hora, tiempo en el que la incertidumbre se transformó en molestia. Gritos, silbidos y consignas comenzaron a escucharse en el recinto, reflejando el enojo de quienes habían pagado por ver un espectáculo completo.

La cantante solo interpretó tres canciones antes de salir del escenario. IG

Cuando finalmente regresó al escenario, el ambiente ya estaba dividido. Mientras algunos fans intentaron apoyarla, otros no ocultaron su inconformidad y continuaron con los abucheos. La tensión fue evidente y marcó el resto de la presentación, que no logró recuperar la energía inicial.

Marisela lanza comunicado de lo sucedido en Mexicali

Ante la ola de críticas, el equipo de la cantante emitió un comunicado en el que ofreció su versión de los hechos. En el mensaje, atribuyeron lo ocurrido a problemas técnicos completamente ajenos a la artista, asegurando que las fallas de audio impidieron que el público disfrutara del espectáculo como estaba previsto.

La pausa de más de 30 minutos generó molestia. IG

Además, destacaron que Marisela se entregó en todo momento sobre el escenario, intentando mantener la conexión con sus seguidores pese a las dificultades. También agradecieron el apoyo del público de Mexicali y reiteraron su compromiso con la calidad de sus presentaciones.

No obstante, para muchos asistentes, la explicación no fue suficiente. Algunos incluso han comenzado a organizarse para solicitar el reembolso de sus boletos, argumentando que el espectáculo no cumplió con lo prometido.

¿Marisela no termina sus conciertos?

En medio de la polémica, comenzaron a circular versiones sobre un comportamiento irregular de la artista durante el show, incluso rumores sobre el consumo de bebidas en el escenario. Sin embargo, estas afirmaciones no han sido confirmadas de manera oficial.

Su equipo atribuyó lo ocurrido a problemas técnicos. IG

Lo que sí quedó claro fue el descontento del público. Testimonios de asistentes y comentarios en redes sociales calificaron el concierto como una experiencia decepcionante.

Frases como “es una burla”, “ya no canta” o “siempre pasa lo mismo” se repitieron entre quienes presenciaron el evento o vieron los videos posteriormente.

Por ahora, la 'Dama de Hierro' no ha dado declaraciones directas tras el incidente. Mientras tanto, el eco de los abucheos y la conversación digital siguen creciendo, recordando que, en la era de las redes sociales, cada presentación puede convertirse en un momento viral… para bien o para mal.