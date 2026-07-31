De la dureza a la gratitud: SOJA estrena álbum y prepara regreso a México

Sin que fuera una decisión consciente, tuvo que pasar un lustro para que Soldiers of Jah Army entrara de nueva cuenta al estudio e hiciera una nueva producción discográfica.

En este tiempo, en el que hicieron presentaciones, Jacob Hemphill, Bobby Lee Jefferson, Ryan Berty, Kenneth Brownell, Patrick O’Shea, Hellman Escorcia, Rafael Rodríguez y Trevor Young se dedicaron a escribir, y llegó el momento para juntar todo y ahí, en medio de todos esos textos, surgió Without Surrender.

“Es lo que suelen ser nuestros álbumes. Es una colección de canciones que yo o ellos hemos estado escribiendo, luego nos juntamos, las juntamos y las lanzamos. Así es como funciona. no fue una decisión consciente, como dije, escribimos un montón de canciones y luego lanzamos un álbum”, compartió Jacob, vocalista de SOJA, en entrevista con Excélsior.

Para este trabajo, el número 11 de su carrera, los músicos eligieron 14 canciones que, a partir de hoy, esperan puedan llegarle al público y hablar por sí solas, como Highway

“Espero que cada canción deje claro a qué aspecto de la existencia humana se refiere. El objetivo de la música es acompañar a la gente en sus propias experiencias, como tú las vives en la tuya, porque todos somos parecidos.

Highway trata sobre un tipo que ve el vaso medio vacío en las dos primeras estrofas. Ve lo difíciles que pueden ser las cosas, el desgaste que pueden causar y la energía que requiere hacer algo que amas y en lo que crees. Y luego, en la tercera estrofa, ve el vaso medio lleno en lugar de medio vacío, y dice: ‘Espera, pero un momento, he viajado por todo el mundo, he escuchado mi música en todas partes’ y... es como la regla de la vida: ‘todas estas cosas te van a pasar, la vida es dura, triste y cruel, pero también es simple, muy feliz y llena de amor’. Todo se reduce a tu perspectiva”, agregó.

El más reciente sencillo de la banda, Time Won’t Wait, se lanzó el pasado 10 de julio, y con él SOJA da un vistazo más de lo que será su nueva producción discográfica.

“Trata sobre... es otra cuestión de perspectiva. Se trata de cómo cuando eres niño quieres que todo pase rápido, y a medida que creces, quieres que vaya más despacio. Es algo que pasa en la experiencia humana”, dijo.

Tras la salida del álbum, Soldiers of Jah Army comenzará una gira con Without Surrender bajo el brazo. Si bien las primeras fechas de este 2026 ya se encuentran anunciadas en su página web, para enero de 2027 la banda formará parte del cartel de Closer To The Sun, festival que se lleva a cabo en la Riviera Maya.

Para saber