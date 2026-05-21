¿Segunda oportunidad? Marichelo aclara qué pasa realmente entre ella y Jorge D’Alessio

La separación de Marichelo y Jorge D’Alessio tomó por sorpresa al mundo del espectáculo hace apenas unas semanas. Sin embargo, cuando parecía que la historia entre ambos podía tener un inesperado giro romántico, la actriz decidió aclarar personalmente qué ocurre realmente con el padre de sus hijos.

Marichelo rompe el silencio sobre su situación con Jorge D’Alessio

Todo comenzó luego de que el integrante de Matute compartiera un emotivo mensaje en redes sociales justo el día en que habría celebrado 15 años de matrimonio con Marichelo. Sus palabras fueron tan sentimentales que inmediatamente los seguidores comenzaron a pensar que la expareja estaba dándose una nueva oportunidad.

Hoy he decidido renacer… el amor es para siempre, de tu mano”, escribió Jorge D’Alessio junto a una fotografía tomada en un ambiente boscoso y relajado.

Los rumores comenzaron tras un emotivo mensaje del cantante en redes. IG

El mensaje generó cientos de reacciones y comentarios de fans emocionados por una posible reconciliación.

¿Qué dijo Marichelo sobre Jorge D’Alessio?

Horas después, Marichelo apareció en sus historias de Instagram para aclarar la situación y frenar los rumores que ya circulaban en redes sociales y medios de espectáculos.

Jorge y yo no regresamos”, expresó de manera contundente la hermana de Anahí al inicio de su mensaje.

La actriz explicó que ambos participaron en una terapia emocional. IG

La actriz explicó que, desde la separación, ha atravesado un profundo proceso personal enfocado en sanar emocionalmente y encontrar estabilidad para ella y sus hijos. Confesó que ha recurrido a terapias y herramientas emocionales para superar esta etapa.

Incluso reveló que recientemente conoció a una especialista en constelaciones familiares llamado Antonetti, quien la ha ayudado a enfrentar el dolor y entender mejor sus emociones tras la ruptura.

La famosa destacó que quiere que Jorge también esté emocionalmente bien. IG jorgedalessio

Fue precisamente este proceso terapéutico lo que la llevó a invitar a Jorge D’Alessio a participar en una sesión especial el mismo día de su aniversario de bodas. Según explicó, su intención nunca fue retomar la relación sentimental, sino ayudar al cantante a encontrar también un espacio de sanación.

Quiero que el papá de mis hijos también esté bien”, explicó Marichelo, dejando claro que su prioridad absoluta es el bienestar emocional de su familia.

Marichelo aseguró que busca sanar y priorizar el bienestar de sus hijos. IG

Marichelo revela que quiere lo mejor para Jorge D’Alessio

La actriz aseguró que aprendió algo importante durante este proceso: las separaciones no necesariamente tienen que terminar en conflictos o resentimientos. Por el contrario, considera que también es posible cerrar ciclos desde el cariño, el respeto y la madurez.

Está lindo también soltar desde el amor, desde el perdón y desde la madurez para decir: ‘Hasta aquí llegó’, pero desde lo bonito”, comentó con sinceridad.

La actriz habló sobre cerrar ciclos desde el amor y el perdón. IG

Sus palabras fueron aplaudidas por muchos usuarios en redes sociales, quienes destacaron la forma madura y respetuosa en la que tanto ella como Jorge D’Alessio han manejado el final de su matrimonio.

¿Qué pasó entre Marichelo y Jorge D’Alessio?

La pareja se casó en 2011 en Cuernavaca y durante casi 15 años construyeron una de las relaciones más sólidas y discretas del espectáculo mexicano. Además de compartir una familia, ambos mostraron siempre una imagen de unión y apoyo mutuo.

Por eso, la noticia de su separación en abril de 2026 sorprendió profundamente a sus seguidores. Aunque ninguno de los dos ha revelado las razones exactas del rompimiento, ambos han dejado claro que mantienen una relación cordial y enfocada en el bienestar de sus hijos.

Ambos mantienen una relación cordial pese a su separación. IG jorgedalessio

Ahora, el mensaje de Jorge D’Alessio parece reflejar un momento de transformación personal y agradecimiento hacia Marichelo por acompañarlo en este nuevo proceso emocional. Mientras tanto, Marichelo dejó claro que está enfocada en sanar y seguir adelante con una nueva etapa de su vida.