México abraza a 'Heartstopper' y Alice Oseman en su encuentro con fans

«Aún no me la creo, ¡voy a ver a Alice Oseman!», «No estoy soportando que esto esté pasando»... Seis años tuvieron que transcurrir para que los fans mexicanos pudieran conocer a quien, entre trazos y palabras, creó a Charlie y Nick: la pareja que se ha llevado sus corazones, quizá para siempre.

Teniendo como telón el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, jóvenes vestidos con suéteres holgados, prendas retro o una camisa en tono pastel esperan a que los representantes de VR Editoras escaneen su código para dar paso al universo de la Secundaria Truham para chicos y Higgs para chicas. ¡Y conocer a Alice Oseman!

En la entrada, la emoción se combina con la solidaridad: además de sus libros y bolsas, los fans llevan víveres para un comedor comunitario LGBTQ+, aprovechando la fuerza y convocatoria del evento para apoyar una buena causa.

Dentro del recinto, la emoción está al tope: risas nerviosas, pláticas entusiasmadas sobre cuál es su escena o personaje favorito, papás acompañando con paciencia a sus hijos y amigos dándose ánimos entre sí. Mientras esperan, en conjunto gritan: “Alice, hermana, ya eres mexicana”, “¡Te amamos, Alice!”, “La patrona, Alice!”

Varios fans aprovechan para subir a las escaleras que dan al escenario, posando orgullosos con su libro y la bandera LGBTQ+, teniendo como telón de fondo la emblemática imagen del beso de la pareja protagonista.

Alice Oseman se reúne con fanáticos Salomón Ramírez

Alice Oseman se presenta en México

Alice Oseman, autora de Heartstopper, aparece y se desata la locura; no es para menos, pues también es la primera autora en presentarse en el teatro después de 109 años. Lleva una expresión que no puede ocultar su asombro por la calidez del público.

Entre gritos y dinámicas, la autora, con un look sencillo de playera a rayas, pantalón oscuro y cabello suelto —haciendo honor al estilo de su obra—, sonríe mientras menciona cuál es su personaje favorito.

Alice Oseman se reúne con fanáticos Salomón Ramírez

En las sillas, los fans miran los freebies que se regalaron unos a otros: pulseras con los nombres de los protagonistas o de sus amigos, e imágenes del libro con frases que marcaron esta historia, como «Me encanta saber que tenemos un mañana», «El amor no puede curar una enfermedad mental» o «Ya todo está bien».

Mientras, Oseman revela, capa por capa, cómo llegó a este proyecto y qué significa para ella: “Es una historia sobre la familia que elegimos. Fue algo especial para mí; no importa lo que estemos pasando, quería transmitir las ganas de vivir.”

Añadió: “Creo que puedes tener inspiración en cualquier lugar. A partir de mi primera novela, Solitario, decidí que quería desarrollar esta historia.”

Alice Oseman se reúne con fanáticos Salomón Ramírez

Un final con firma de libros

La sala libera gritos de tristeza por la inminente despedida, aunque eso también significa que llega el siguiente paso: la firma de libros llega, aunque solo para aquellos con pulsera morada.

En los corazones de los asistentes, retumban las palabras de Alice: “Nunca pensé que Heartstopper sería tan importante para las personas. Siempre será especial que ha ayudado a superar cosas difíciles de la vida a tantos.”

¿Es un final? Quién sabe, a lo mejor, no se trata de un último capítulo, sino de solo vivir día a día y tratar de ser feliz.