Sororidad, cine e industria: GIFF galardona la trayectoria de Marina de Tavira e Inna Payán

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Guanajuato.— La trayectoria, sensibilidad artística y liderazgo de la actriz Marina de Tavira y la productora Inna Payán fueron reconocidos en la 29 edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF). El evento se llevó a cabo en el Teatro Rodolfo Fernández del Central Cultural Allende.

La Asociación Mujeres en el Cine y la TV rindió tributo a dos figuras clave de la cinematografía nacional e internacional, haciéndoles entrega de su distintivo galardón La Musa, de la mano de su presidenta Rossana Barro. Por su parte, la directora ejecutiva del GIFF, Sarah Hoch, otorgó la Cruz de Plata Más Cine, por su destacada aportación a la industria audiovisual.

Durante la ceremonia se reconoció el impacto de ambas creativas mediante una semblanza audiovisual en la que cada una comparte un poco de su trayectoria.

La actriz nominada al Oscar por Roma expresó su profunda gratitud hacia el festival y la asociación, destacando que la creación en el cine y el teatro es una faena que sólo se explica desde lo colectivo.

Nuestro quehacer tanto en el teatro como en el cine o la televisión siempre es colectivo. Por eso, un reconocimiento como este nunca es individual. Detrás de cada personaje, de cada escena capturada, está el trabajo de muchas y de muchos. Quiero dedicar este reconocimiento a todas las personas con las que he trabajado, pero especialmente, hoy, a las mujeres.”

Marina de Tavira reconocida en el GIFF Luis Gutiérrez

De Tavira enfatizó el legado de las pioneras en la industria y el anhelo de alcanzar un espacio de equidad natural.

“Aspiramos a un mundo en donde no haya que pelearlo ni subrayarlo, sino a un mundo en el que nuestras miradas se encuentren y dialoguen intentando construir una mejor realidad para todas y para todos.”

Durante su discurso, la actriz dedicó el galardón a las cineastas que depositaron su confianza en ella a lo largo de su carrera, mencionando en orden cronológico a: Mariana Chenillo (desde sus proyectos en el CCC y su ópera prima), Natalia López, Busi Cortés (con quien filmó su primer largometraje), Isa López (quien la invitó a su ópera prima), Claudia San Luis, Lisa Joy Nola, Catalina Medina Mora, Celina Murga y Valentina Maurel.

“JUNTOS SOMOS MEJORES”

Por su parte, la productora mexicana Inna Payán se mostró honrada por integrarse a la lista de mujeres que han recibido este reconocimiento, recordando a figuras como: Katy Jurado, Silvia Pinal, Blanca Guerra y Mónica Lozano, y celebró poder compartir el escenario con Marina de Tavira.

Payán destacó la visión pionera que ha tenido la asociación desde su fundación en la década de los 90.

Creo que este tipo de premios ayudan mucho a visibilizar el trabajo de las mujeres. Me parece que esto que han hecho desde 1998 es muy importante, lo reconozco, lo valoro y lo felicito. Que siga dándonos la posibilidad de mostrar nuestro trabajo y de poder levantar nuestra voz y nuestras ideas.”

Asimismo, la productora hizo un llamado a la colaboración e inclusión de género para el crecimiento de la industria.

“No vamos solas. Creo que es muy importante lo que tambien está pasando con los hombres y les propongo que vayamos juntos, porque creo que juntos somos mejores y hacemos más.”

Inna Payán, reconocida en el GIFF Luis Gutiérrez

Barro enfatizó que la entrega simultánea a Payán y de Tavira enmarca de manera perfecta el lema de esta edición sobre cómo las mujeres reinterpretan las historias en la pantalla.

“Para mí, Marina representa lo que debe ser una actriz en México: talentosa, elegante, con fotogenia, sororidad y siempre escogiendo inteligentemente sus papeles. Nadie mejor que tú para recibirlo.”

“Queridísima Inna, te agradezco muchísimo que hayas aceptado este reconocimiento. Sigue dándonos mucho cine, de todos los colores, sabores y tamaños, como tú lo sabes hacer”.

Asimismo, Sarah Hoch resaltó el compromiso histórico del certamen con la formación de nuevos creativos y el impulso al rol de la producción en México.

“Por parte del festival es un honor que estén aquí con nosotros esta tarde. Saben que somos un festival formador de nuevos talentos, poder dar la Cruz de Plata a una productora como Inna y a una actriz como Marina, es un orgullo.”

Charlas magistrales

Entre las actividades en torno al homenaje, Tavira y Payán compartieron con el público mediante conferencias magistrales sus visiones sobre el estado actual del cine y la labor femenina en la industria reflexionando sobre el estado actual del séptimo arte, el rigor de su oficio y la urgencia de abrir caminos para las nuevas generaciones de creadoras.

Durante el evento con Marina, el director y dramaturgo Diego del Río fue quien moderó la charla. De Tavira dio una auténtica lección sobre la vocación actoral y la empatía que demanda la interpretación y la importancia del trabajo en colectivo frente a cámara.

Lo más importante que hace un actor o una actriz es construir el personaje del otro; no se trata de nosotros. Nuestra intención es intentar que el mundo que dejamos sea mejor y tendríamos que estar enfocados en construir una mejor realidad”, señaló De Tavira.

“Mi forma de conocer el mundo es a través de los personajes, a través de ellos es como entiendo la realidad”.

Sobre la persistencia y la resiliencia en un medio tan cambiante, Tavira enfatizó que el compromiso artístico debe mantenerse intacto ante las adversidades.

“No se vale tirar la toalla; siempre tiene que estar la voluntad de que suceda”.

Asimismo, compartió que el cine continúa tomándola por sorpresa y adelantó su entusiasmo por el circuito nacional.

“Ahorita no tengo ningún proyecto en cine por hacer, pero tengo mucha intención de que la película que hice con Valentina Maurel se estrene en México”.

Por su parte, la conferencia magistral con la cineasta y productora Inna Payán estuvo moderada por el productor Roberto Fiesco. En él, repasó las claves de su trayectoria al frente de emblemáticos largometrajes como La jaula de oro, desglosando la estrategia, el rigor financiero y la resistencia necesarios para llevar proyectos independientes desde la página en blanco hasta la sala de exhibición.

Payán recordó sus inicios y las decisiones que trazaron su camino profesional en medio de la maternidad y las exigencias de la industria.

“Cuando tenía dos hijos me dije: ‘O me apuro o me apuro’. Tenía que salir a trabajar y a aprender”, recordó sobre sus comienzos, que incluyeron su paso por producciones de gran formato como Sexo, pudor y lágrimas, entre otras producciones.

La productora también reflexionó sobre el valor de la independencia en la creación audiovisual.

“El cine independiente te da alegría, pero te quita el miedo”.

Además, abordó los retos estructurales del medio, señalando a la distribución como “el cuello de botella” de la industria local.

Noche de gala en el GIFF

La alfombra roja de la segunda semana del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) en San Miguel de Allende volvió a encenderse para celebrar una edición marcada por el glamour, el talento y, sobre todo, una cálida atmósfera de camaradería.

En ella desfilaron destacadas figuras de la industria que convirtieron el inicio de esta fiesta fílmica en una auténtica reunión entre amigos.

Cecilia Suárez Luis Gutiérrez

El protagonismo de la jornada se lo llevaron las homenajeadas de esta edición: Marina de Tavira, la productora Inna Payán y Cecilia Suárez, quien se mostró profundamente conmovida por el reconocimiento.

“Me siento muy agradecida, honrada y hasta incrédula”, expresó Cecilia con la calidez que la caracteriza. La actriz recordó los inicios del festival cuando era Expresión en Corto y celebró cómo ha mantenido su ADN joven. Además, aprovechó para invitar al público a sus próximas funciones de teatro en la región con El invencible verano de Liliana, y bromeó con nostalgia sobre la proyección de Sexo, pudor y lágrimas (donde actuó al inicio de su carrera): “Ahí verán qué tanto ha pasado el tiempo y si ya nos hicimos cirugías o no, juzguen ustedes”.

Aleks Syntek y Sarah Hoch Luis Gutiérrez

Por su parte, el actor Moisés Suárez enfatizó el papel vital que tiene el GIFF como semillero de nuevos talentos e innovación, destacando el valor del festival frente a los retos del streaming y la inteligencia artificial, resaltando además el espacio que le da a la contribución femenina en la industria.

“La contribución femenina va logrando un papel de mayor reconocimiento y preponderancia. El hecho de que sea algo creado por y para mujeres me parece que la coloca en un nicho sumamente interesante”, mencionó.

La alfombra roja también contó con la presencia Bárbara Mori, Fernando Rovzar, Alex Syntek y Benny Ibarra, entre muchos otros rostros del entretenimiento que celebraron el esfuerzo titánico de la directora del festival, Sarah Hoch, por mantener vivo este referente del cine mexicano.

“Es muy bonito venir a este festival. Yo espero que sobreviva muchos años si es que Sarah sigue haciendo el esfuerzo titánico que hace año con año”, finalizó Moisés Suárez.