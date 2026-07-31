Judeline trasciende con 'Besito': "Los géneros son una tontería, lo importante es la identidad"

Durante años, la conversación sobre la música giró alrededor de las etiquetas, los géneros pop, urbano, electrónica o flamenco parecían caminos separados. Hoy, cuando las colaboraciones y las mezclas de sonidos dominan la industria, la española Judeline cree que el desafío ya no es elegir un solo nicho, sino encontrar y definir una identidad capaz de sobrevivir en todos ellos. Esa convicción es la que da vida a Besito, el sencillo con el que la española deja salir una versión más divertida, luminosa y segura de sí misma sin renunciar a la experimentación que la ha llevado a convertirse en una de las figuras más representativas de la nueva ola musical española.

Y es que la cantante no busca permanecer siempre en el mismo lugar; le interesa que una pieza pueda ser íntima y la siguiente invitar a bailar, que un sonido inesperado conviva con un coro o que una misma canción permita mostrar distintas emociones.

Siempre están presentes la dualidad –no sólo representados en la luz y la oscuridad– sino también en otros elementos; por ejemplo, me gusta jugar con sonidos más experimentales, quizás a veces con otros más mainstream. No sé, ese contraste me gusta”, dice a Excélsior.

Y todo esto no se trata de un giro improvisado. Judeline forma parte de una generación que, junto con productores como Tuiste, Mayo, Rusowsky, Drummie, Ralphie Choo y Rob Bisel, ha impulsado un sonido donde conviven la electrónica, el pop, la música urbana y las raíces tradicionales españolas.

Ese camino quedó plasmado en Bodhiria, álbum que acumuló más de 80 millones de reproducciones, recibió dos nominaciones al Latin Grammy y la llevó a escenarios como Coachella, Primavera Sound, We Love Green y Dour Festival, definen una propuesta que ha encontrado eco dentro y fuera de España.

Judeline Cortesía Universal Music

Por eso, asegura que hablar únicamente de géneros musicales ya resulta insuficiente para explicar el trabajo de un artista. Lo verdaderamente importante, sostiene, es construir una personalidad reconocible que permanezca incluso cuando cambien los sonidos.

“Es mucho más importante crear una marca, un discurso, una identidad propia que ceñirse a un género. De hecho creo que los géneros son una tontería, creo que ya nadie los usa”, sostiene.

Esa búsqueda de experimentar, pero ser fiel a sí misma también transformó su manera de trabajar. Más allá del prestigio de un productor o un compositor, ahora prioriza rodearse de personas que comprendan el universo que intenta construir, convencida de que una buena comunicación termina reflejándose en la música.

Cuando busco una persona con la cual trabajar busco que me comprendan. Creo que cuando hago algo con alguien y me entiende es muy importante, que haya una buena comunicación, que eso fluya en el estudio; es más importante que trabajar con alguien que sea el más talentoso del mundo, pero claro yo también mejoro en eso y últimamente me estoy sintiendo muy bien en el estudio”, comparte.

Ese proceso desembocó en Besito ya disponible en plataformas, una canción con la que descubrió que podía explorar una faceta más cercana al pop sin dejar atrás a la artista que había construido hasta ahora. Al contrario, considera que esa versión también forma parte de su identidad.

“Con este nuevo sencillo descubrí que podía ser más pop girl, esta parte de ser más diva me divierte, me gusta el sonido, el video, todo es muy agradable”.

Tras esta nueva etapa, Judeline adelantó que hará una pausa antes de retomar sus compromisos internacionales, aunque tiene claro uno de los destinos a los que quiere regresar. México, dice, continúa siendo uno de los lugares donde encuentra una relación especial entre el público y los artistas.

“Siempre que estoy en México me siento muy arropada; la pasión por el arte ahí se vive distinto, el fanatismo es diferente a cualquier otro, hay mucho respeto por el artista, me encanta siempre volver. Ahora estaré en un parón, pero cuando vuelva lo visitaré lo más pronto posible”, adelanta.