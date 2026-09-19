¿Por qué están distanciadas Érika Zaba y Mariana Ochoa? Esto se sabe de su conflicto

Érika Zaba y Mariana Ochoa fueron amigas y compañeras durante años como integrantes de OV7; sin embargo, actualmente mantienen una relación distante que ha generado dudas entre los seguidores del grupo.

La situación ha llevado a preguntarse qué pasó entre Érika Zaba y Mariana Ochoa, así como cuál fue el origen de los desacuerdos que han marcado su relación en los últimos años.

¿Cómo comenzó la rivalidad entre Érika Zaba y Mariana Ochoa?

Los desacuerdos entre las cantantes comenzaron a hacerse más visibles cuando Érika Zaba se incorporó a los 90's Pop Tour, proyecto en el que también participaron Ari Borovoy, Kalimba y M'Balia.

A esto se sumaron las declaraciones relacionadas con los problemas internos de OV7, así como diferencias económicas que terminaron generando tensión entre algunos de sus integrantes.

También han surgido declaraciones entre las propias cantantes. En el caso de Érika Zaba, la cantante explicó en una entrevista con medios realizada en julio que, en su momento, incluso habló con Mariana Ochoa sobre la posibilidad de encontrarse para intentar aclarar sus diferencias.

“Lo único que le pido a Mariana, que también hablé con ella por WhatsApp, quedamos en tomarnos un café, porque si quiero decirle en persona y se lo dije por mensaje ‘no estoy de acuerdo Mariana que tu hables mal de mí’. O sea, en lo que a mi se refiere no estoy de acuerdo que hagas declaraciones que son mentira, que es una verdad que tú tienes en tu cabeza y que tú manipulas para tu beneficio ante la prensa y ante la gente”, contó a medios Erika Zaba.

Mariana Ochoa responde a las declaraciones de Érika Zaba

Días antes de su entrada a La Casa de los Famosos, Mariana Ochoa también habló sobre la controversia con Érika Zaba y señaló que, desde su perspectiva, únicamente ha contado los hechos relacionados con lo ocurrido.

“No, a ver, yo tampoco he hecho una gira de desprestigio diciendo a ver de qué compañero voy a hablar mal hoy. He salido a giras de medios porque estoy sacando música desde el año pasado y hay mucho cariño por OV7; en donde me paro, me preguntan por qué la gente quiere al grupo y por qué siempre hubo una muy buena relación entre nosotros. Entonces, como que todo este rompimiento para el show no fue solo para nosotros, también fue para todos nuestros seguidores y una generación que creció con nosotros. Siempre he sido clara, honesta y yo nunca he hablado de mis compañeros. Yo he hablado de los hechos que sucedieron, siempre me he dirigido a los hechos”, dijo Mariana Ochoa.

¿Qué pasó con OV7 y por qué se separó el grupo?

OV7 se separó en 2023, después de varios años de trayectoria, y sus integrantes tomaron caminos personales y profesionales diferentes. Su último concierto se realizó en la Arena Ciudad de México, marcando una nueva etapa para los integrantes.

El grupo llegó a sumar 34 años de carrera con Mariana Ochoa, Lidia Ávila, Érika Zaba, M’Balia Marichal, Ari Borovoy, Óscar Schwebel y Kalimba como parte de sus integrantes.

OV7 en su último concierto en la Arena Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro.com / Mario Jasso

Hasta el momento, Érika Zaba y Mariana Ochoa no han mostrado un nuevo acercamiento público, mientras Mariana Ochoa se encuentra participando en La Casa de los Famosos.