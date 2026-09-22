Tobey Maguire ya está soltero: el divorcio que tardó cinco años en hacerse oficial

Tobey Maguire está a punto de volver oficialmente a la soltería. El actor, conocido mundialmente por interpretar a Spider-Man, llegó a un acuerdo con su todavía esposa, Jennifer Meyer, para poner fin a su matrimonio, casi cinco años después de que ella presentara la solicitud de divorcio.

De acuerdo con documentos judiciales citados por TMZ, la pareja ya dio un paso importante para cerrar este capítulo. Sin embargo, el divorcio todavía necesita la aprobación de un juez y quedan pendientes algunos detalles relacionados con sus bienes y otros asuntos legales.

Así que, por ahora, Tobey todavía no puede decir que está oficialmente divorciado. Pero ya está mucho más cerca.

Tobey Maguire y Jennifer Meyer se separaron en 2016

La historia entre Tobey Maguire y Jennifer Meyer comenzó mucho antes de que llegaran los trámites de divorcio. Se conocieron en 2003 y cuatro años después se casaron en Hawái.

Durante su matrimonio tuvieron dos hijos; Ruby Sweetheart y Otis Tobias. La pareja anunció su separación en 2016, después de nueve años de matrimonio. Aunque decidieron tomar caminos distintos, con el paso del tiempo han mantenido una relación cordial, especialmente por sus hijos.

Jennifer Meyer es diseñadora de joyas y es hija de Ronald Meyer, quien fue ejecutivo de alto nivel en la industria del entretenimiento en Estados Unidos. Tobey, por su parte, continuó con su carrera en Hollywood y también se mantuvo alejado de buena parte de la vida pública que tuvo durante los años en que protagonizó la trilogía de Spider-Man.

Durante su matrimonio tuvieron dos hijos; Ruby Sweetheart y Otis Tobias Marvel

Fue hasta octubre de 2020 cuando Jennifer presentó formalmente la demanda de divorcio. Desde entonces, el proceso ha avanzado con bastante calma y no había llegado todavía a una resolución definitiva.

Custodia de su hijo y los últimos detalles del divorcio

Uno de los puntos que todavía deben resolverse tiene que ver con su hijo Otis, quien actualmente tiene 16 años. En 2025, Tobey Maguire acudió al tribunal para solicitar la custodia legal y física compartida del adolescente.

El actor también pidió que algunos temas, entre ellos la manutención de los hijos y la pensión alimenticia, fueran tratados mediante una mediación privada. En los documentos se señala además que la pareja cuenta con un acuerdo prenupcial.

Ruby, la hija mayor de ambos, tiene 18 años, por lo que legalmente ya es adulta y no forma parte de las mismas cuestiones de custodia que deben resolver respecto a Otis.

Ahora, Tobey y Jennifer acordaron también recurrir a un juez privado para atender cualquier disputa que pueda surgir mientras terminan de resolver los asuntos pendientes.

El actor también pidió que algunos temas, entre ellos la manutención de los hijos y la pensión alimenticia Foto: IMDb

El acuerdo para disolver el matrimonio representa, finalmente, un avance importante en un proceso que comenzó oficialmente hace casi cinco años. Todavía falta la aprobación judicial y cerrar algunos temas económicos, pero todo apunta a que el actor pronto podrá decir que está oficialmente soltero.

Y, por sus propias palabras, parece que ya está listo para esa nueva etapa: "Estoy a punto de volver oficialmente al mercado".