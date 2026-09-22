¿Cuándo y a qué hora será la gran final de ‘La Casa de los Famosos México 4’?

Después de varias semanas de convivencia, nominaciones, estrategias y eliminaciones, ‘La Casa de los Famosos México 4’ se acerca a su desenlace. La competencia está por llegar a una de sus noches más esperadas, cuando el público conozca quién se quedará con el título de ganador de esta edición.

El reality, ha mantenido una amplia conversación a lo largo de la temporada, mientras algunos usuarios en redes sociales consideraron que esta temporada fue aburrida o que no cumplió con sus expectativas, otros encontraron en la convivencia de los habitantes una fuente constante de memes y momentos que rápidamente se volvieron virales.

Foto: Facebook La Casa de Los Famosos México

También hubo quienes defendieron a sus favoritos como Aldo Rendón, Karina Torres y Massad Altamimi, quienes generaron distintas conversaciones entre los seguidores del programa.

La combinación de opiniones divididas, momentos que se volvieron virales y el apoyo hacia determinados habitantes mantuvo al reality presente en las conversaciones de redes sociales durante su emisión.

La última gala, reunirá nuevamente a participantes que formaron parte de la competencia, familiares y panelistas, quienes serán testigos del momento en que se dé a conocer el resultado definitivo de las votaciones.

¿Qué día será la gran final de ‘La Casa de los Famosos México 4’?

La final está programada para el domingo 4 de octubre, fecha en la que terminará oficialmente la cuarta temporada del reality.

Será durante esta emisión cuando se cierre el proceso de votación y se conozca al participante que ocupará el primer lugar de la competencia.

Foto: Facebook La Casa de Los Famosos México

¿A qué hora comenzará la final?

La gala final dará inicio a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

Debido a que se trata de la última noche del programa, se espera una transmisión especial en la que se repasarán algunos de los momentos que marcaron esta temporada antes de revelar al ganador.

¿Dónde se podrá ver la final de ‘La Casa de los Famosos México 4’?

La gala podrá seguirse en televisión abierta a través de Las Estrellas (Canal 2).

Para quienes prefieran seguir la transmisión por internet, ViX Premium ofrecerá acceso a la emisión en vivo, además de contenidos complementarios como la pre-gala, la post-gala y el recorrido multidireccional de cámaras.

¿Quiénes han quedado fuera de la competencia?

Antes de llegar a la recta final, varios habitantes tuvieron que abandonar la casa como consecuencia de las votaciones del público.

La lista de participantes que han salido del reality, de acuerdo con el orden señalado, es la siguiente:

Mariana Ochoa (salió y tuvo la oportunidad de regresar)

Ximena Herrera (primera eliminada)

Fede Vigevani (segundo eliminado)

Arantza Ruiz (tercera eliminada)

Moisés Peñaloza (cuarto eliminado)

Yanet García (quinta eliminada)

Luis Chaparro (sexto eliminado)

Flor Vigna (séptima eliminada)

Vigna (séptima eliminada) Masad Altamimi (octavo eliminado)

Cynthia Klitbo (novena eliminada)



Gala Montes dejó la competencia, poco tiempo después de incorporarse.

Cada salida modificó las estrategias dentro de la casa y dejó a los habitantes restantes más cerca de la esperada noche final.

Con la competencia cada vez más cerca de su desenlace, ocho habitantes permanecen dentro de ‘La Casa de los Famosos México 4’. Mariana Ochoa ya aseguró su lugar en la gran final tras ganar la dinámica “La Boutique”, mientras que Karina Torres, Gema Garoa, Memo Schutz, Brianda Deyanara, Ernesto Laguardia, Ese Pérez y Yahir continúan en la disputa por los lugares restantes de la gran final.

Foto: Facebook La Casa de Los Famosos México

Durante la gala dominical se llevará a cabo el cierre definitivo de las votaciones. Posteriormente, se dará paso al momento en que se revele el nombre del participante elegido por el público.

El ganador recibirá el reconocimiento como campeón de esta cuarta edición, además del trofeo correspondiente y un premio económico de cuatro millones de pesos mexicanos.

La expectativa entre los seguidores del programa se mantiene alrededor de las votaciones y del resultado que definirá al ganador. En redes sociales, los seguidores de los finalistas han intensificado sus campañas para conseguir apoyo y sumar votos antes del cierre.

Con la casa a punto de apagar sus luces, ‘La Casa de los Famosos México 4’ se prepara para despedir una temporada que ha generado conversación dentro y fuera de la pantalla.