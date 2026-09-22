¡Salió a la luz! Revelan la sustancia que el doctor le daba al hijo de Cindy Crawford antes de morir

La muerte de Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, continúa rodeada de interrogantes. A dos días de su fallecimiento, un nuevo reporte apunta a que un médico le habría recetado ketamina, pese a que el joven tenía antecedentes de problemas con esta sustancia.

¿Qué se sabe sobre la ketamina que habría recibido Presley Gerber?

De acuerdo con información publicada por TMZ, personas que mantenían contacto frecuente con Presley y que aseguran tener conocimiento directo de su situación señalaron que un médico le administraba o prescribía ketamina aun sabiendo que el joven había tenido dificultades relacionadas con ella.

Presley Gerber habría recibido ketamina de un médico pese a que sus allegados conocían sus problemas previos con esta sustancia. IG presleygerber

La revelación ha generado preocupación entre personas cercanas a Gerber, quienes cuestionan la decisión médica. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado que la ketamina haya provocado la muerte de Presley.

El Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles mantiene la causa y la manera de muerte pendientes de confirmación y señaló que serán necesarios estudios adicionales.

¿Qué es la ketamina?

La ketamina es un anestésico que también ha encontrado aplicaciones médicas específicas y, bajo determinados contextos, se investiga o utiliza fuera de su indicación original para tratar algunas condiciones de salud mental.

El hijo de Cindy Crawford murió a los 27 años en un centro de rehabilitación de Los Ángeles, donde se encontraba recibiendo tratamiento. IG presleygerber

Precisamente por sus efectos psicoactivos y su potencial de abuso, su utilización en una persona con antecedentes de dependencia requiere una valoración médica particular. En el caso de Presley, sus allegados habrían hablado con él sobre sus problemas con la ketamina antes de su muerte.

TMZ señala que la sustancia se había convertido en un asunto recurrente para el modelo, lo que explicaría el enojo de algunos de sus amigos y personas cercanas tras conocer que continuaba recibiéndola.

Así fueron las últimas horas de Presley Gerber

La información surge mientras las autoridades intentan reconstruir las últimas horas del joven de 27 años. Presley ingresó a un centro de rehabilitación en Santa Mónica el sábado 19 de septiembre y fue encontrado inconsciente al día siguiente. Los servicios de emergencia declararon su muerte a las 9:45 de la mañana del 20 de septiembre.

Fuentes citadas por TMZ aseguran que Presley había hablado con personas cercanas sobre sus problemas relacionados con el consumo de ketamina. IG presleygerber

En un primer momento, fuentes citadas por TMZ indicaron que la muerte parecía estar relacionada con una sobredosis. Además, personas que tuvieron contacto con Presley poco antes de su fallecimiento dijeron al medio que aparentemente no se encontraba sobrio cuando llegó al centro de rehabilitación.

Las autoridades también entrevistaron a otras personas que permanecían en el lugar mientras intentaban determinar qué sustancias pudo haber consumido y cuál habría sido su origen.

La muerte de Presley Gerber continúa bajo investigación

La autopsia ya fue realizada, pero los resultados toxicológicos y otros estudios serán determinantes. El médico forense ha advertido que los casos cuya causa queda “pendiente de determinación” pueden tardar meses en resolverse.

La autopsia de Presley Gerber ya fue realizada, pero las autoridades aún esperan estudios adicionales para determinar la causa de su muerte. IG presleygerber

El cuerpo de Presley ya fue entregado tras finalizar el procedimiento, aunque la causa oficial continúa sin establecerse. Por ahora, la gran incógnita permanece: qué sustancias había en el organismo de Presley Gerber y qué provocó exactamente su muerte.

Hasta que concluyan los estudios forenses, la presunta prescripción de ketamina debe considerarse una información atribuida a fuentes de TMZ y no una causa comprobada del fallecimiento.