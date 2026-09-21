Ernesto Laguardia se emociona con mensaje de su hijo Santiago en LCDLF; así es su historia de salud

Ernesto Laguardia vivió uno de los momentos más conmovedores de su estancia en La Casa de los Famosos México al recibir un mensaje de su hijo Santiago. El actor no pudo contener las lágrimas al ver un video del adolescente, quien le expresó cuánto lo extraña y el apoyo que le brinda desde el exterior.

La escena también recordó la historia familiar del actor y las complicaciones de salud que Santiago enfrentó desde su nacimiento, así como los difíciles primeros años que vivió junto a su esposa, una experiencia que él mismo compartió años atrás.

Ernesto Laguardia se emociona con mensaje de su hijo Santiago en LCDLF IG: @ernestolaguardiaoficial

¿Qué le dijo Santiago a Ernesto Laguardia en La Casa de los Famosos México?

El momento ocurrió durante la gala de eliminación del 20 de septiembre, cuando los habitantes nominados recibieron mensajes de sus seres queridos. Cuando llegó el turno de Ernesto, apareció Santiago en pantalla para enviarle unas palabras de apoyo.

Hola, papá. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Te extraño, te apoyo muchísimo, ya te quiero ver, expresó Santiago en el video que recibió su padre.

El adolescente también le mencionó que tenía muchas cosas que contarle cuando pudiera verlo nuevamente y compartió algunos detalles de su vida cotidiana. Entre ellos, señaló que se encontraba en un nuevo salón de clases y que había hecho más amigos.

El mensaje terminó con una frase que conmovió especialmente al actor: “Te amo mucho”.

Ernesto Laguardia rompió en llanto frente a sus compañeros y explicó que las palabras de Santiago llegaron en un momento muy importante para él.

El actor reveló que llevaba consigo un mensaje escrito por su hijo, al que llamó su “amuleto de la buena suerte” dentro del reality.

“Dice... Santi, te amo mucho. Él es, como Barbie, como Emi, nuestra felicidad de Paty y mía”, expresó Laguardia al compartir el contenido del recado, además de decir que el video fue reconfortante para él.

Ernesto Laguardia se emociona con mensaje de su hijo Santiago en LCDLF Captura de pantalla La Casa de los Famosos

¿Qué problema de salud enfrentó Santiago, hijo de Ernesto Laguardia?

El mensaje de Santiago también hizo recordar las declaraciones que Ernesto Laguardia realizó en 2019 sobre las complicaciones médicas que enfrentó su hijo durante sus primeros años de vida.

De acuerdo con una entrevista que el actor concedió al programa Sale el Sol, Santiago nació prematuramente en 2009. Laguardia relató entonces que, después de su nacimiento, recibió un diagnóstico relacionado con una hemorragia cerebral.

Nació prematuro y por una negligencia médica tiene un problema de salud, nos dicen que no va a poder ni caminar ni hablar (...) lo querían operar de corazón abierto, lo llevamos a un hospital fuera de México y ahí nos dijeron que broncoaspiraba, contó.

El actor también contó que la familia recibió inicialmente un panorama complicado sobre la evolución de su hijo. Según su testimonio de aquella época, algunos médicos les dijeron que Santiago podría tener dificultades para caminar y hablar.

Ha sido un desarrollo difícil, sin embargo, nuestro hijo camina, habla, va a la escuela normalmente; tiene una posibilidad de desarrollarse y seguimos en la búsqueda (...) No encontramos realmente quién nos dijera, tuvimos la posibilidad de llevarlo al extranjero y le hicimos todo tipo de estudios. Va muy bien, gracias a Dios, señaló el conductor en aquella entrevista.

Ernesto Laguardia se emociona con mensaje de su hijo Santiago en LCDLF Captura de pantalla La Casa de los Famosos

Ernesto Laguardia recuerda la difícil historia de salud de su hijo

La historia volvió a cobrar relevancia después del mensaje que el adolescente envió desde fuera del reality. Días atrás, el conductor también había hablado sobre el nacimiento de su hijo en una de las dinámicas de La Casa de los Famosos México.

Estábamos teniendo nuestro segundo hijo y yo me fui de viaje a un premio, me habla mi esposa y mi Santi tenía peligro de perderlo, regresé como pude y pues sí, se salió antes y también era muy chiquito, recordó el actor.

Ernesto Laguardia también expresó que no tenía muchas esperanzas sobre la vida de su hijo por las condiciones de salud con las que nació Santiago.

Me acuerdo cuando lo puse en mi mano, juraba que se iba a morir y ha sido muy difícil porque nos dijeron que no iba a caminar, ni hablar. Su mamá es una persona muy fuerte, y él es un niño feliz, es un niño que habla, corre, hace karate, muy cuidado por la familia. Siempre tenemos un dicho, ‘no se deja nadie atrás’”, dijo el conductor.

Laguardia, además, ha procurado mantener la vida de sus hijos lejos de los reflectores. Su familia está integrada por su esposa, Patricia Rodríguez, y sus tres hijos: Bárbara, Santiago y Emiliano.

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¿Quién es Santiago, el hijo de Ernesto Laguardia que lo sorprendió en LCDLF?

Santiago es el segundo hijo de Ernesto Laguardia y Patricia Rodríguez. Nació en marzo de 2009 y creció alejado de la exposición pública que acompaña la carrera de su padre.

La participación de Ernesto en La Casa de los Famosos México ha permitido que el público conozca una faceta más personal del actor, con historias y relatos sobre su vida familiar, incluidos algunos aspectos relacionados con sus hijos.

La participación de Santiago también permitió que el público conociera un poco más sobre la relación que existe entre padre e hijo.

Para Laguardia, esas palabras llegaron en un momento especialmente significativo. Dentro de la casa, lejos de su esposa y sus hijos, el mensaje de Santiago se convirtió en un recordatorio de la familia que lo espera fuera del reality.

La historia de salud de Santiago forma parte del pasado que Ernesto ha compartido públicamente. Sin embargo, el momento que ambos protagonizaron en La Casa de los Famosos México 2026 puso nuevamente el foco en el vínculo entre padre e hijo y en el cariño que el actor mantiene por su familia.