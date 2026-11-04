Mariana Ochoa denuncia la desaparición de costoso anillo en ‘La Casa de los Famosos México’

La victoria de Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos México no fue lo único que dio de qué hablar después de concluir el reality. La cantante reveló que, durante su estancia en el programa, extravió un anillo muy especial que le había regalado su novio, Mauricio Vaca, y hasta el momento no ha logrado recuperarlo.

La integrante de OV7 explicó que la desaparición ocurrió un día antes de la gran final. Ante lo sucedido, solicitó que se revisaran las grabaciones de las cámaras de seguridad para intentar esclarecer qué ocurrió.

Foto: Instagram @soymarianaochoa

¿Cómo perdió Mariana Ochoa el anillo que le regaló su novio?

Durante una entrevista para el programa Las Cristianni, la cantante recordó que recibió el anillo de Mauricio Vaca antes de ingresar a La Casa de los Famosos México. La pieza tenía un significado sentimental para ambos, por lo que su desaparición le causó preocupación.

De acuerdo con su relato, el incidente ocurrió mientras se encontraba en las instalaciones del reality. Mariana se quitó la joya para ponerse bloqueador solar y la dejó junto a un lavadero, pero cuando regresó para colocársela nuevamente, se dio cuenta de que había desaparecido.

La artista señaló que el lugar estaba a la vista y descartó que el anillo hubiera caído accidentalmente, por lo que pidió revisar los videos para conocer quién pudo habérselo llevado.

IG: @soymarianaochoa

¿Qué dijo Mariana Ochoa sobre la persona que pudo tomar la joya?

La cantante expresó que todavía no tiene una respuesta sobre el paradero del anillo y que la revisión de las grabaciones continúa. También explicó que, por las circunstancias en las que ocurrió la desaparición, considera que alguien lo tomó y decidió quedárselo.

Alguien lo agarró, siguen revisando videos. Lo que significa para Mauricio y para mí, alguien se lo adjudicó”, comentó durante la conversación.

Incluso aprovechó para pedir ayuda a quienes pudieran tener información sobre la joya y lanzó una petición: “Si le ven puesto mi anillo a alguien me avisan, por fa”.

Mariana insistió en que no encuentra otra explicación para lo sucedido, pues aseguró que no había manera de que el objeto simplemente se hubiera caído.

#MarianaOchoa Se Volvio LOCA Ahora Dice Que 1 Dia Antes de La final Se Le Perdio Un Anillo Que El CEO de Cinepolis Le Regalo Y Dice Que Uno De Los 4 Que Estaban Ahi Se Lo Robo (#Memo, #Gema, #EsePerez Y #Karina) Porque Decirlo UN MES DESPUES? ¿Quién La Esta Asesorando? Que NO Estan Viendo Que Cada Dia Se Hunde Mas Y Mas Y Mas 🫠🫠🫠🫠🫠 Dudo Mucho Que #MemoSchutz, #KarinaTorres, #EsePerez Y #GemaGaroa Sean 🐭 Y Bueno Ese Podcast Lo Unico Que Hacian Era Hablar Mal De Los Demas Y Alababan Bien De Mariana Alguien Deberian De Ponerle A La Ganadora Los Videos De TODAS SUS MENTIRAS A Ver Que Responde. 1 Mes Despues Y Mariana Necesita 💴 Para Hablar De Los Demas Ex-Participantes Cada Dia Se Confirma Mas Que Televisa NO Quiere Nada Que Ver Con Ella #Mariana Ellos Ya Dejaron De Hablar De Ti, Tu Deberias De Dejar De Hablar De Ellos Y SANAR TUS HERRIDAS Es Increible Que Con 2 Millones De Pesos No Seas Feliz Y Tengas Que Hacer Muchos Planes Como Este Con Tal De Que Se Hable De Ti Ya Que NO tienes Otro Tema Que Hablar — ChicoAcademy (@ChicoAcademy) November 4, 2026

Foto: Facebook La Casa de los Famosos México

¿Ya identificaron al responsable de la desaparición del anillo?

Hasta ahora, no se ha señalado públicamente a ninguna persona como responsable de la desaparición de la pieza. La revisión del material de las cámaras es una de las acciones que se mantienen para intentar esclarecer el caso.

La revelación generó comentarios entre los seguidores del programa, especialmente porque el episodio ocurrió cuando faltaba apenas un día para conocer al ganador de la competencia.

Por el momento, Mariana Ochoa continúa sin recuperar el regalo de su novio, una joya cuyo valor no solamente está relacionado con su costo, sino también con el significado que tiene para su relación.