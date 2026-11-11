Las villanas que marcaron la carrera de Regina Torné y por qué se retiró de la actuación

La actriz Regina Torné, quien falleció este 11 de noviembre de 2026 , construyó una trayectoria de más de cinco décadas en el cine y la televisión mexicana. Aunque uno de sus personajes más recordados fue Mamá Elena en la película Como agua para chocolate, también dejó huella en la pantalla chica gracias a sus interpretaciones de mujeres autoritarias y antagonistas en telenovelas de TV Azteca.

Con una presencia que le permitió dar vida a personajes de carácter fuerte, Torné participó en producciones como La Loba y Cielo rojo, melodramas en los que mostró una faceta que la convirtió en uno de los rostros reconocibles de las villanas de la televisión mexicana.

Regina Torné y sus papeles como villana en TV Azteca

Uno de los trabajos más recordados de Regina Torné fue su participación en La Loba, telenovela estrenada en 2010 y protagonizada por Ivonne Montero y Mauricio Islas. En esta producción interpretó a Prudencia Gutiérrez, personaje que formó parte de una historia marcada por los conflictos familiares, los secretos y las disputas entre sus protagonistas.

Su desempeño en el melodrama también le valió un Premio Bravo por su actuación antagónica, reconocimiento que reforzó su presencia dentro de este tipo de personajes.

Un año después, Torné regresó a la pantalla con Cielo rojo, producción de 2011 en la que compartió créditos con Edith González, Mauricio Islas y Andrea Noli. La telenovela formó parte de la etapa en la que la actriz mantuvo una presencia constante en los melodramas de la televisora.

Regina Torné, la villana en Cielo Rojo TV Azteca

Sin embargo, su carrera no estuvo limitada a las villanas. En 1993 participó en Clarisa, producción por la que obtuvo un Premio ACE, y también formó parte de títulos como Retrato de familia y Siempre tuya Acapulco.

En el cine, su interpretación de Mamá Elena en Como agua para chocolate (1992), dirigida por Alfonso Arau y basada en la novela de Laura Esquivel, le dio uno de los reconocimientos más importantes de su carrera: el Premio Ariel a Mejor Actriz.

¿Por qué Regina Torné se retiró de la actuación?

Después de décadas de trabajo en cine, teatro y televisión, Regina Torné se alejó de los foros y las producciones audiovisuales. Sus últimos proyectos en pantalla llegaron alrededor de 2014 y 2016; posteriormente, dejó la actuación y se estableció en Puebla.

En esa ciudad emprendió una nueva etapa profesional al fundar una academia de artes escénicas, enfocada en la formación de niños y adolescentes. De esta manera, pasó de interpretar personajes frente a las cámaras a compartir sus conocimientos con nuevas generaciones interesadas en el teatro y la actuación.

Su retiro también coincidió con una etapa personal compleja. En 2006, su hija, Regina del Pilar Campos Incháustegui, fue detenida por su participación en el secuestro y homicidio de Maribel Monroy Flores. En 2007 recibió una sentencia de 35 años de prisión.

Años después, la propia trayectoria de Torné quedó relacionada en la prensa con las consecuencias familiares y personales de ese caso. A partir de ese momento, se concentró en su academia y mantuvo un perfil bajo.

Así, además de su papel como Mamá Elena, Regina Torné será recordada por sus interpretaciones en los melodramas mexicanos y por una carrera que transitó del cine a la televisión y, finalmente, a la formación de nuevos actores.