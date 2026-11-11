Latin Grammy: Daddy Yankee, la Persona del Año gracias a su mamá ¡y su chancla! 

LAS VEGAS.- “Como buena madre latina, lo que sí usó fue la chancla”, dijo ayer Daddy Yankee a su paso por la alfombra roja para ser reconocido como la Persona del Año. Se trata de la primera vez que la Academia Latina de la Grabación galardona a un exponente de reguetón.

“Agradezco a todos los fans que han estado desde el underground, a todas las personas que creyeron en mi desde el día 1. Porque, sin duda, yo empecé y empezamos todos los colegas que son pilares; la música tenía un prejuicio y nos veían como criminales y ahora estamos en las grandes ligas de los Latin Grammy”, dijo el cantante en el encarpetado, quien añadió que no es alguien que se haya creído el éxito y que para “mí toda la gloria es para Dios”.

Pero sin duda, a quien llenó de flores fue a su mamá, quien recordó cuando era niño y que si estaba muy pendiente de él con la chancla.

Estoy muy agradecido con la Academia, bendecido. Es un logro de todos, de los DJ que comenzaron… empujamos la puerta juntos y logramos estar aquí.

He sido una persona muy bendecida y en el homenaje más importante de mi carrera me acompaña la persona más importante de mi vida, esa persona que lo ha dado todo por mí y esa persona es Rosa Life. Le digo así porque en mi álbum de La Postal le dedico un tema”, subrayó el puertorriqueño de 50 años.

El puertorriqueño se mostró bastante contento en el encarpetado. AFP

Por la alfombra desfilaron Elena Rose, Gente de Zona, Pedro Capó y Jorge Drexler, quienes realizaron un homenaje musical con temas de Daddy Yankee.

Uno de ellos fue Sheila E., baterista y quien trabajó con Prince, y que hizo un dueto con Dante Spinetta y Pablo Alborán y Natalia Jiménez dieron su estilo a De vuelta pa’ la vuelta. Paulo Londra y Óscar D’León también asistieron..