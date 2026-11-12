Valentín: La muerte del Gallo de Oro: Los productores aclaran la ausencia de la familia 

¡Cierren las puertas, señores! Así comenzaban las presentaciones de Valentín Elizalde El Gallo de Oro. Con esas palabras anunciaba un show que podía durar horas. El último ocurrió hace casi 20 años y ahora forma parte de una serie documental original de HBO que reconstruye las 72 horas previas al asesinato del intérprete sonorense que marcó la música regional mexicana.

Valentín era descrito como un artista de 24 quilates. Esa referencia no sólo se relacionaba con su apodo, sino también con su talento sobre el escenario. En el documental, distintas figuras de la industria musical lo recuerdan como un verdadero showman, cuya carrera no dejó de crecer hasta que le arrebataron la vida.

Excélsior habló con Alejandro Sugich, productor ejecutivo de Sula Entertainment, y Cecilia Abraham, productora ejecutiva de HBO Max, sobre Valentín: La muerte del Gallo de Oro, disponible hoy, a pocos días de cumplirse 20 años del asesinato del cantante.

Para Cecilia Abraham, el interés por el proyecto no surgió únicamente de las circunstancias del asesinato, sino de la importancia del intérprete dentro de la música mexicana.

Nos parece que Valentín nos contaba algo más que un true crime, eso nos llamó, digamos generó nuestro interés desde un principio”, explicó.

La productora destacó que Elizalde representa una figura importante del regional mexicano, género que, desde su perspectiva, tiene una presencia imponente en Latinoamérica. Incluso señaló que su influencia permanece en artistas actuales como Peso Pluma y Carín León, por mencionar a un par.

También nos interesaba porque es un caso sin resolver, es un caso que tiene varias teorías alrededor de lo sucedido y nos interesaba entrar en profundidad y poder contar esta historia desde otro lugar, porque sentíamos que había muchos cabos sueltos. Y creo que lo conseguimos”, agregó.

El cantante se convirtió en una leyenda del regional mexicano HBO Max

Para construir el retrato del cantante, Sugich explicó que dividieron los testimonios en distintos grupos. El primero estuvo integrado por familiares, amigos y personas de su equipo, quienes aportaron información sobre su biografía y personalidad. El segundo reunió a investigadores y peritos, cuya participación permitió reconstruir el atentado. Finalmente, periodistas de espectáculos ayudaron a recuperar la dimensión pública y artística del intérprete.

“Y de periodistas de espectáculos para poder conocer al personaje, al artista. Que no necesariamente es el mismo personaje como papá y en la casa. Entonces eso le da al personaje una tridimensionalidad”, señaló.

La familia Elizalde y su postura ante las producciones sobre el cantante

El estreno de la serie ocurre en medio de distintas posturas dentro del entorno familiar. El 11 de noviembre, integrantes de la familia Elizalde difundieron un comunicado en el que aclararon que no participaron en determinadas producciones relacionadas con la historia del cantante y que, al desconocer su contenido, preferían no emitir una opinión.

Ante este contexto, Cecilia Abraham explicó a Excélsior que la producción buscó dar espacio a las distintas voces y que todas las personas consideradas recibieron una invitación para participar.

Nuestra prioridad es darle voz a todas las voces, en ese sentido todos fueron invitados, los que no están es porque no quisieron participar”, precisó.

El gallo de oro recibió muchos premios por la popularidad de sus temas. HBO Max

La productora también señaló que el equipo procuró mantener el respeto hacia los familiares del intérprete, pues detrás de la figura pública existe una familia que perdió a un ser querido.

Siempre tratando con respeto a la familia, obviamente más allá de un gran músico hay una familia en duelo por una víctima”, expresó.

Después de la entrevista, se proyectó el primer capítulo de la serie hubo un interesante conversatorio con Esteban Vidal, productor ejecutivo de HBO Max. Durante el encuentro, Vidal se negó a hablar sobre el comunicado firmado por Camila Valencia, madre del cantante; Valentina Elizalde, hija del intérprete, y sus hermanos Jesús El Flaco Elizalde, Joel Elizalde y Francisco El Gallo Elizalde.

Debido a que existen distintas versiones sobre los motivos del asesinato, uno de los desafíos de la producción consistió en presentar las teorías sin asumir el papel de autoridades judiciales.

Sugich reconoció que la serie reúne información que puede abrir nuevas discusiones entre los espectadores, pero aclaró que el propósito de los realizadores no es determinar responsabilidades.

Al final no somos ni pretendemos impartir justicia, somos cineastas y estamos contentos de estar con HBO y haber hecho esta mancuerna con Lemon”, afirmó.

El intérprete de Vete Ya cumplirá 20 años de asesinado el próximo 25 de noviembre. HBO Max

Ambos productores también expresaron su admiración por la carrera musical de Valentín y lamentaron que su vida terminara a una edad tan temprana. Abraham destacó que sus canciones permanecen vigentes y que todavía tienen presencia entre los artistas actuales. La productora también reflexionó sobre la trayectoria que Elizalde pudo haber construido si hubiera tenido más años de vida.

Siempre da penita en los artistas que mueren tan jóvenes por distintas causas pensar, bueno, ¿cuál hubiese sido su legado si lo teníamos 20, 30 años más entre nosotros? ¿Qué hubiese hecho a nivel artístico? Nunca lo sabremos”, expresó.

Valentín: La muerte del Gallo de Oro se estrenará hoy en HBO Max a partir de las 22:00 horas y se trata de una producción con tres capítulos para narrar e hilar la investigación realizada.

A través de testimonios, archivos e investigación, la producción vuelve sobre una historia que permanece sin respuestas definitivas. Dos décadas después, el recuerdo de El Gallo de Oro continúa presente en la música mexicana, donde su voz y sus canciones mantienen vivo el legado de un artista que dejó una huella en el regional mexicano.