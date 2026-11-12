Petardos y magnolias: El nuevo Amar te duele de la Generación Z

La química fue inmediata en el call back y tanto Ximena Lamadrid como Juan Daniel Treviño supieron que con la dirección de Sandra C. Reynoso Estrada llevarían a buen puerto la cinta Petardos y magnolias, el Amar te duele de esta nueva generación que se ambienta en el mundo de la preparatoria y el futbol.

Yo le decía a Sandra que esta película se merece seres humanos de verdad, no actores, no gente que venga aquí a actuar, sino gente que de verdad le ponga el corazón a esta historia porque esta historia es una historia muy bonita, muy dinámica y también para nuevas generaciones. Ya después conocí a Ximena y el saber que estábamos todos ahí en esta película, que todos éramos capaces de encuerarnos y darle a los personajes la crudeza y la realidad que necesita fue una gran oportunidad”, contó en entrevista con Excélsior, Juan Daniel García Treviño.

Por su parte, Ximena Lamadrid, quien tuvo que sacar sus mejores movimiento en la cancha de fútbol, habló de cómo quedó fascinada por lo que proponía la ópera prima de Sandra C. Reynoso Estrada.

A mí me emocionó muchísimo porque no hay muchas veces que lees un guion que dices: ‘¡Wow!’ y eso me pasó con esta historia. Habla de muchísimos temas, hay capas, en cuanto a los personaje, cada uno se desarrolla, no es de que solo una historia de amor y ya. Entonces, para mí eso es lo que más me interesa como actriz, el poderme meter y empaparme del mundo y de la vida de los personaje y poder desarrollar su lado como seres humanos”, apuntó Lamadrid.

Con el futbol en la sangre

Nieta del futbolista mundialista José Luis Lamadrid, quien le anotó a Francia un gol en la Copa del Mundo de 1954, Ximena Lamadrid es la encargada de darle vida a Vera, una joven estudiante de la Prepa 8 cuyo sueño es ser futbolista profesional. A pesar de que su padre Jaime, interpretado por Andrés Almeida, no apoya el camino que quiere tomar, ella sigue adelante y en el camino conoce a Alan, encarnado por Juan Daniel García Treviño, integrante de una barra brava. El flechazo entre ambos es profundo e inmediato, pero tienen mucho en contra.

Para poder darle dimensión a su personaje, Lamadrid, quien en la prepa jugaba futbol como delantera, retomó los entrenamientos de fútbol y devoró todo lo relacionado con el balompié.

Tuve experiencia en mi prepa, con mis amigas. Teníamos un equipo y jugué como un año más o menos, como delantera por la banda. ¡Pero eso fue hace muchísimo tiempo! Entonces sí me metí de lleno, entrené como tres o cuatro meses, estuve con un entrenador increíble y también me acompañaba Juan Daniel. Luego me acompañaba a jugar y hacer retas y me metí muchísimo, compré equipo y siempre llevaba mi balón a donde iba, me grababa, practicaba, veía muchísimos documentales, entrevistas de futbolistas, partidos... Entonces sí me me empapé de todo eso”, apunto Lamadrid, también actriz de Bardo de Alejandro González Iñárritu.

Originario de Nuevo León, Juan Daniel García Treviño también tuvo una conexión muy especial con el futbol.

Siempre he jugado y siempre he practicado. Tengo primos que estudiaron en las fuerzas básicas de los Tigres del Monterrey de la UANL y de los Rayados de Monterrey. Nosotros no nos metimos tanto, pero sí somos de torneos relámpago, de torneos en no sé dónde y todos íbamos a jugar. Mi papá patrocinaba a los equipos y hacía carnitas asadas aunque perdiéramos. Entonces sí, siempre he jugado fútbol, me gusta mucho el fútbol y me gusta más jugarlo que verlo”, apuntó el también actor de VGLY.

Conexión inmediata

La cinta que se rodó en la Escuela Nacional Preparatoria N° 8 y que se estrena hoy en la cartelera nacional, muestra cómo ambos actores tienen una gran química en la pantalla y llevan a buen puerto el enamoramiento de esos personajes que experimentan ese ‘primer amor’.

Sí trabajamos bastante con Sandra a partir de los personajes, como para entender y pelotear las ideologías de los personajes, para defenderles su corazoncito, pero también estábamos pasando por momentos muy personales Ximena y yo, y nos abríamos y contábamos quiénes éramos, qué estábamos haciendo, cómo sentíamos la vida, el amor, el enamoramiento. De alguna forma fue entender quién era ella, quién era yo y desde un lugar muy genuino”, compartió García Treviño.

Ximena Lamadrid no se quiso quedar atrás y quiso hablar del cariño que le tomó al actor regio.

Inmediatamente vibré muchísimo contigo y te amo, te quiero muchísimo. Fue y ha sido siempre un honor trabajar contigo y eres una persona increíble”, apuntó la actriz nacida en Quintana Roo.

El amar te duele de la Generación Z

Aunque desarrollada en escenarios y contextos diferentes, Petardos y magnolias recuerda a la cinta Amar te duele, que curiosamente está a punto de cumplir 25 años.

Es un honor que nos estén comparando con esta película. Esa película fue trascendental”, comentó García Treviño ante la observación.