La DJ Mariana BO publicó un mensaje en el que cuestionó a los hombres que desacreditan públicamente a una mujer cuando esta decide establecer límites, horas después de que José Eduardo Derbez difundiera un comunicado para asegurar que está soltero y negar los rumores sobre una nueva relación sentimental.

Aunque la productora musical no mencionó directamente al actor, hizo referencia a un “comunicado” que, según expresó, buscaba afectar su integridad. Sus declaraciones llegan después de varias semanas en las que ambos fueron relacionados sentimentalmente y de que Mariana confirmara que habían comenzado a salir.

¿Qué dijo Mariana BO tras el comunicado de José Eduardo Derbez?

A través de sus redes sociales, Mariana BO compartió un mensaje en el que cuestionó la manera en que algunos hombres manejan sus relaciones personales cuando una mujer expresa desacuerdo con determinadas actitudes.

“Vivimos en una sociedad donde todavía hay hombres que acostumbran a salirse con la suya, a manipular la narrativa y a desacreditar a una mujer cuando esta decide poner límites”, escribió.

La DJ también criticó que una persona pueda compartir momentos privados con una mujer, mostrar públicamente sus encuentros y posteriormente intentar desacreditarla para proteger su imagen.

En su publicación, Mariana aseguró que su vida personal y profesional no debe quedar sujeta a la opinión pública, particularmente después de haber expresado que no está dispuesta a tolerar comportamientos que considera irrespetuosos.

Mariana Bo compartió un mensaje en sus redes sociales Captura de pantalla

“No permito que a través de un 'comunicado' se intente afectar mi integridad, simplemente porque no quiero ser la mujer que está dispuesta a tolerar faltas de respeto y educación”, señaló.

La artista cerró su publicación con una frase que llamó la atención por su similitud con el mensaje difundido anteriormente por José Eduardo Derbez: “yo también estoy soltera y disfruto de la vida, de mi música, mi carrera y mis proyectos”.

¿Qué dijo José Eduardo Derbez sobre su relación con Mariana BO?

Horas antes, José Eduardo Derbez publicó un comunicado en sus historias de Instagram para aclarar las especulaciones sobre su vida sentimental, después de ser vinculado con Mariana BO tras su separación de Paola Dalay.

El actor recurrió al humor para asegurar que actualmente no mantiene una relación amorosa ni está buscando una nueva pareja.

“No estoy estrenando romance, no tengo novia secreta, ni estoy haciendo casting para una nueva relación”, expresó en el mensaje dirigido a medios de comunicación, familiares, amigos y al público en general.

También bromeó con las interpretaciones sobre sus apariciones públicas acompañado de otras personas y aseguró que disfruta de su soltería. Sin mencionar a Mariana por su nombre, el hijo de Eugenio Derbez señaló que daría a conocer una nueva relación cuando él mismo estuviera enterado.

Comunicado de José Eduardo Derbez Captura de pantalla

¿Qué pasó entre Mariana BO y José Eduardo Derbez?

Los rumores sobre una relación entre ambos comenzaron a mediados de noviembre, cuando circularon fotografías en las que aparecían juntos durante una visita a un campo de tiro y otras salidas.

Posteriormente, Mariana BO reconoció ante los medios de comunicación que estaban conociéndose y que existía atracción entre ellos, aunque aclaró que todavía no mantenían un noviazgo formal.

José Eduardo Derbez aclaró su situación amorosa tras rumores de romance con Mariana BO. Pixabay/ IG: jose_eduardo92/djmarianabo

La DJ incluso describió a José Eduardo como un hombre talentoso y caballeroso. También compartió en sus redes sociales un ramo de rosas que el actor le había enviado como muestra de afecto.

Sin embargo, durante esta semana surgieron versiones de un supuesto desencuentro entre ambos. De acuerdo con información difundida en el programa Siéntese quien pueda, José Eduardo presuntamente abandonó un restaurante por una salida de servicio y dejó a Mariana en el establecimiento.

El episodio no ha sido confirmado por el actor, quien tampoco se refirió directamente a lo ocurrido en su comunicado. Antes de la publicación más reciente, Mariana había reaccionado en X con un mensaje en el que escribió: «Y yo diciendo que era caballero».

bgpa