José Eduardo Derbez habría salido por la cocina de un restaurante tras haber comido con Mariana BO, la DJ mexicana que reciente confirmó que está saliendo con el hijo de Eugenio Derbez.

La situación fue dada a conocer por el programa Siéntese quien pueda, cuyos reporteros se encontraban siguiendo los movimientos de la también productora musical.

La supuesta salida discreta de José Eduardo despertó cuestionamientos sobre la relación que ambos han comenzado a construir y sobre los motivos que habría tenido el hijo de Eugenio Derbez para evitar a las cámaras.

Mariana BO confirma comida con José Eduardo Derbez

Mariana Bo y José Eduardo Derbez. @djmarianabo

Antes de ingresar al restaurante, Mariana BO fue abordada por la prensa, que no tardó en preguntarle sobre su encuentro con el actor. Lejos de evadir las preguntas, la DJ confirmó que habían quedado para comer y se mostró tranquila al hablar del plan.

Sí, de hecho vengo a comer con José Eduardo y mañana me voy de viaje, así que todo cool”, comentó ante los reporteros.

Sus declaraciones llamaron la atención porque, durante los días anteriores, Mariana había hablado abiertamente sobre la cercanía que mantiene con el conductor y actor. Incluso había reconocido que ambos estaban saliendo y disfrutando de conocerse, aunque sin definir públicamente su vínculo como una relación formal.

¿José Eduardo salió por la cocina para evitar a la prensa?

La sorpresa llegó después de la comida. De acuerdo con la versión presentada en Siéntese quien pueda, Mariana fue captada al abandonar el establecimiento, pero José Eduardo no apareció junto a ella.

Según el relato difundido por el programa, una trabajadora del restaurante habría señalado que el actor salió por el área de la cocina, utilizando un acceso diferente al de la DJ.

Esta versión alimentó las especulaciones sobre un posible intento de evitar a los periodistas y no ser fotografiado junto a Mariana. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado que su intención fuera distanciarse de ella o evitar mostrar públicamente su cercanía.

Mariana BO confirmó que sale con el actor

La reunión no fue un hecho aislado. Días antes, Mariana BO ya había compartido algunos detalles sobre la relación que mantiene con José Eduardo.

Durante una entrevista con Ventaneando, el 17 de noviembre, la DJ explicó que ambos estaban conociéndose y que, por el momento, prefería disfrutar de la convivencia sin apresurar las cosas.

Quién sabe después, pero nos la estamos pasando cool”, expresó al hablar sobre la posibilidad de que su amistad pudiera convertirse en algo más.

También dejó claro que estaba soltera y abierta a conocer personas, por lo que no descartaba que las cosas pudieran evolucionar entre ellos.

En otro encuentro con los medios, Mariana explicó que sus estilos de vida son bastante diferentes. Mientras ella suele viajar constantemente por motivos de trabajo y tiene compromisos internacionales, José Eduardo mantiene una vida más ligada a México y a su entorno familiar.

Aun así, la DJ aseguró que estas diferencias no representaban un problema y se mostró despreocupada ante los comentarios que pudieran surgir alrededor de su cercanía con el actor.

Todo tranquilo. Yo no sé de chismes, de escándalos, la verdad me da igual”, comentó.

¿Cómo comenzó la cercanía entre Mariana BO y José Eduardo Derbez?

José Eduardo Derbez. @jose_eduardo92

Aunque los rumores sobre un posible romance comenzaron a tomar fuerza recientemente, Mariana explicó que conoce a José Eduardo desde hace aproximadamente año y medio, cuando coincidieron en el entorno del proyecto Par de ideotas.

Inicialmente, la DJ tenía mayor cercanía con Vadhir Derbez debido a sus intereses relacionados con la música. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a convivir más con José Eduardo.

Entre los encuentros que se han mencionado públicamente destacan una salida a un campo de tiro, una reunión nocturna y la fiesta de cumpleaños de Mariana, a la que el actor habría asistido con un detalle para ella.

Estas convivencias alimentaron las versiones de que ambos estaban explorando la posibilidad de iniciar una relación sentimental.

La cercanía entre Mariana BO y José Eduardo también ha despertado comentarios debido a la historia sentimental del actor con Paola Dalay, con quien tiene una hija llamada Tessa.