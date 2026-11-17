Mariana BO rompió el silencio sobre los rumores de un romance con José Eduardo Derbez, luego de que ambos fueran captados juntos en diferentes salidas, a pocas semanas de que el actor anunciara su separación de Paola Dalay, madre de su hija Tessa.

La DJ, violinista y productora mexicana confirmó que ha estado conviviendo con el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, aunque aclaró que actualmente mantienen una amistad. Sin embargo, no descartó que su relación pueda convertirse en algo sentimental.

Durante una entrevista con Ventaneando, Mariana compartió cómo comenzaron a frecuentarse, los planes que han realizado juntos e incluso reveló que ya invitó al actor a acompañarla a uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo.

¿Mariana BO y José Eduardo Derbez son novios?

Las especulaciones comenzaron después de que Mariana BO compartiera fotografías junto a José Eduardo Derbez durante una visita a un campo de tiro. Posteriormente, circularon otras imágenes en las que aparecían abrazados mientras disfrutaban de una fiesta.

Ante los rumores, la DJ explicó que su relación con el actor comenzó como una amistad y que recientemente han tenido la oportunidad de conocerse mejor.

"Lo invité a mi cumpleaños, hice una cena, fue bien lindo, me regaló un detalle top", recordó sobre una de las primeras ocasiones en que convivieron.

Después de aquella celebración, José Eduardo la invitó a practicar tiro, una actividad que Mariana aseguró no haber realizado anteriormente y que disfrutó durante su salida con el actor.

La productora musical también confirmó que ambos han coincidido en reuniones y fiestas durante los últimos días, aunque insistió en que todavía no existe un noviazgo.

"José Eduardo es muy lindo, es un gran amigo. Yo era más amiga de Vadhir antes por la música y eso", explicó durante la entrevista.

Sin embargo, cuando le preguntaron qué podría suceder entre ellos más adelante, Mariana dejó abierta la posibilidad de que su amistad evolucione.

"Quién sabe después, pero nos la estamos pasando cool. La neta, yo estoy soltera, me gusta divertirme, me gusta conocer gente, pasarla cool. Está loco, está loco igual que yo", expresó.

Mariana BO invita a José Eduardo Derbez a Tomorrowland

La DJ también reveló que conoció a José Eduardo hace algunos años, cuando coincidieron durante las grabaciones de Par de ideotas, proyecto digital de los hermanos Derbez, aunque inicialmente mantenía una relación más cercana con Vadhir, debido a sus intereses musicales, con el tiempo comenzó a frecuentar a José Eduardo.

Desde entonces han compartido diferentes actividades y Mariana aseguró que tiene la intención de seguir saliendo con él.

"Seguramente vamos a seguir saliendo, ya lo invité a Tomorrowland. A mí me gusta ese tipo de gente que te dice que sí a todo", declaró.

La invitación corresponde al festival de música electrónica donde Mariana tiene previsto presentarse nuevamente en 2027, aunque no precisó si el actor ya aceptó acompañarla.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron su separación

Los rumores sobre una posible relación con Mariana BO surgieron apenas dos semanas después de que José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirmaran públicamente su separación, el pasado 1 de noviembre.

La expareja mantuvo una relación de aproximadamente seis años y en junio de 2024 recibió a su primera hija, Tessa. Al anunciar su ruptura, ambos explicaron que la decisión había sido tomada tiempo atrás y aseguraron que continuarían manteniendo una relación de respeto y cariño por el bienestar de su hija.

Posteriormente, José Eduardo señaló que se encontraba soltero, mientras que Paola también ha tenido que responder a especulaciones sobre su vida sentimental. Por ahora, el actor no ha confirmado que mantenga una relación amorosa con Mariana BO y la DJ únicamente ha reconocido que ambos disfrutan pasar tiempo juntos.

¿Quién es Mariana BO, la DJ relacionada con José Eduardo Derbez?

Mariana BO es una DJ, violinista y productora musical mexicana originaria de Sinaloa, reconocida por combinar la música electrónica con interpretaciones de violín en sus presentaciones.

Durante su entrevista con Ventaneando, explicó que estudió violín durante siete años en Culiacán y que ha desarrollado una trayectoria profesional de aproximadamente 15 años.

"Lo que hice fue meter el violín eléctrico con la electrónica, entonces eso fue como dos mundos", explicó sobre la propuesta que la llevó a consolidarse en la escena musical.

La artista también destacó que fue la primera DJ mexicana en ingresar al ranking de los 100 mejores DJ del mundo, elaborado por DJ Mag.

Su carrera la ha llevado a presentarse en festivales internacionales, incluido Tomorrowland, donde tiene previsto regresar en 2027 para participar por sexta ocasión.

Además, Mariana adelantó que viajará a China durante diciembre para cumplir con nuevos compromisos profesionales.

Mientras continúa con sus presentaciones musicales, la DJ mantiene su amistad con José Eduardo Derbez, sin descartar que más adelante pueda surgir algo entre ambos.