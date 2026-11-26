José Eduardo Derbez se encuentra nuevamente en medio de la polémica por su vida sentimental. Desde que se dio a conocer su separación de Paola Dalay, madre de su hija Tessa, el actor ha llamado la atención por los rumores que lo relacionan con la DJ Mariana BO.

En los últimos días, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo fue relacionado sentimentalmente con la DJ mexicana. Ante las especulaciones sobre una posible nueva relación, el famoso decidió pronunciarse por medio de un comunicado en el que, con el sentido del humor que lo caracteriza, habló sobre su situación amorosa.

Foto: Instagram jose_eduardo92

José Eduardo Derbez aclara que está soltero

Por medio de un comunicado, José Eduardo Derbez decidió poner fin a los rumores sobre su vida amorosa y aseguró que, por ahora, no tiene una relación sentimental ni está en busca de una nueva pareja.

El actor comenzó su mensaje dirigiéndose a los medios de comunicación, familiares, amigos, vecinos y hasta a los "chismosos", para después aclarar cuál es su estado sentimental.

“Por medio de la presente, quiero informarles que actualmente me encuentro soltero”.

Cuartoscuro/Magnific

Lejos de mostrarse molesto por las especulaciones, José Eduardo Derbez recurrió al humor para explicar que el hecho de que se le vea acompañado de alguna mujer no significa que esté iniciando un romance.

“No estoy estrenando romance, no tengo novia secreta, ni estoy haciendo casting para una nueva relación. Si me ven cenando con alguien, probablemente tenga hambre; si me ven saliendo de un hotel, probablemente estaba hospedado, y si me ven sonriendo al celular, seguramente estoy viendo un meme”.

El hijo de Victoria Ruffo también bromeó sobre el momento que atraviesa en su vida y dejó entrever que no tiene prisa por volver a enamorarse.

“Mi corazón se encuentra temporalmente fuera de servicio por mantenimiento, aunque el hígado continúa trabajando con normalidad”.

IG

Asimismo, agradeció el interés que existe por su vida sentimental, especialmente el de aquellas personas que, según él, parecen saber más sobre sus relaciones que él mismo.

Finalmente, aseguró que cualquier novedad sobre su vida amorosa será anunciada cuando él también se entere y cerró su comunicado con una peculiar despedida.

“Un hombre soltero, no necesariamente disponible, pero definitivamente sin supervisión”.

Comunicado de José Eduardo Derbez Captura de pantalla

¿Qué pasó entre José Eduardo Derbez y la DJ Mariana BO?

Los rumores de un posible romance entre José Eduardo Derbez y Mariana BO comenzaron a mediados de noviembre, después de que la DJ compartiera unas fotografías en las que aparecía junto al actor durante una visita a un campo de tiro.

Días después, ambos fueron vistos disfrutando de una salida nocturna, lo que aumentó las sospechas de que entre ellos podría existir algo más que una amistad.

Mariana Bo. @djmarianabo

Ante los cuestionamientos de la prensa, Mariana BO reveló que conoció al actor hace aproximadamente un año y medio, cuando participó como invitada musical en un proyecto que José Eduardo realizó junto a su hermano Vadhir Derbez.

Sin embargo, fue después de que la DJ invitara al famoso a su fiesta de cumpleaños cuando surgió una atracción entre ambos.

Mariana BO reconoció que habían comenzado a salir y que existía un interés, aunque aclaró que todavía no eran novios. Incluso destacó que José Eduardo Derbez es un hombre talentoso, caballeroso y detallista.

Foto: Instagram djmarianabo

La DJ también confirmó que el actor le había enviado un ramo de rosas rojas, el cual presumió en sus redes sociales.

José Eduardo Derbez se separó de Paola Dalay; ella ya sale con alguien más

Fue el pasado 1 de noviembre cuando José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron el fin de su relación sentimental después de aproximadamente siete años juntos.

Por medio de un video publicado en redes sociales, los famosos explicaron que habían tomado la decisión de separarse desde meses atrás, pero no habían encontrado el momento adecuado para compartir la noticia con sus seguidores.

Paola Dalay y José Eduardo Derbez. @jose_eduardo92

Ambos aseguraron que su separación se dio en buenos términos y que, a pesar de ya no ser pareja, continuarían unidos por el bienestar de Tessa, su hija en común. Incluso adelantaron que seguirían apareciendo juntos en algunas ocasiones.

Poco después de hacer pública su ruptura, Paola Dalay confirmó que estaba conociendo a César Romo, un futbolista con quien fue relacionada sentimentalmente.

César Romo y Paola Dalay juntos en Cancún. Foto de IG: César Romo

Esto provocó que en redes sociales surgieran rumores de una supuesta infidelidad por parte de la influencer. Sin embargo, el propio José Eduardo Derbez negó estas versiones y explicó que su relación había terminado antes de que Paola conociera al deportista.

Aunque Paola Dalay ha reconocido que está saliendo con César Romo, también ha aclarado que todavía no son novios formalmente.